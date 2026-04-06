Acusan a Carlos Navarro Montoya de comer en un restaurante por un año y no pagar: qué respondió sobre la deuda de $10 millones

El exarquero de Boca Juniors, Carlos “Mono” Navarro Montoya, enfrenta una denuncia tras acumular una deuda de diez millones de pesos en un restaurante de la ciudad de Tandil. El conflicto surgió durante su gestión como director técnico del club Santamarina, entidad a la cual el exfutbolista responsabiliza directamente por la falta de pago de los consumos realizados junto a su cuerpo técnico durante varios meses.

Los propietarios del establecimiento gastronómico, ubicado junto al hotel donde se hospedaba el entrenador, decidieron iniciar acciones legales a través de su abogado, Ignacio Barrios. Según el relato de los damnificados, el grupo frecuentó el lugar de manera constante con la promesa de que los gastos, registrados en tickets firmados por el propio Navarro Montoya, serían cubiertos por la institución deportiva. “Estuvo un año comiendo de arriba”, aseguraron los dueños al manifestar su indignación por la situación financiera que atraviesan.

Un restaurante pide una deuda millonaria a Navarro Montoya

En el programa Lape Club Social Informativo (América), Barrios señaló que la intención de los comerciantes es el cobro efectivo de la suma adeudada por las comidas. “Ninguno mostró voluntad de pago hasta el momento”, subrayó el abogado en declaraciones al programa. La documentación presentada para respaldar la denuncia incluye tickets, registros de fechas, montos y videos de cámaras de seguridad, los cuales probarían el uso recurrente del servicio sin abono previo.

Por su parte, Navarro Montoya ofreció su versión de los hechos en el mismo ciclo conducido por Sergio Lapegüe. El exjugador admitió la existencia del consumo en el restaurante vecino al hotel donde residía con su familia, pero justificó su firma en los comprobantes como un método de control para el club. “Yo firmaba por dos motivos: uno, para cerciorar al club que el consumo era mío, y otro para que el restaurante tenga el control de lo que yo consumía”, argumentó el exarquero durante la entrevista.

El exarquero de Boca negó las acusaciones en su contra (Foto: X)

El entrenador desestimó las acusaciones de estafa al trasladar la responsabilidad al club Santamarina. Según su testimonio, la entidad tandilense incumplió con el pago de sus honorarios y los de su equipo de trabajo durante su breve ciclo en la institución. “Está claro que el club no pagó. No solo no le pagó al restaurante, sino que no me pagó a mí ni a mi cuerpo técnico. Estamos en litigio”, remarcó Navarro Montoya. Asimismo, expresó sorpresa ante la falta de comunicación directa por parte del matrimonio propietario del local, con quienes mantenía una relación cordial durante su estadía.

La denuncia judicial busca que los involucrados abonen los 10 millones de pesos pendientes. Mientras tanto, la causa sigue su curso legal y las partes mantienen posturas enfrentadas sobre la responsabilidad final del pago. El conflicto refleja el complejo escenario institucional que atravesó el club de Tandil durante el periodo de gestión del exarquero. Por ahora, el establecimiento gastronómico espera que la Justicia intervenga para recuperar el dinero invertido en los servicios brindados durante la etapa del entrenador en la ciudad bonaerense.