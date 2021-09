Agenda de TV del sábado: Fórmula 1, Pechito López en el Gálvez, Francia en las eliminatorias, Boca, San Lorenzo, la definición de la Vuelta a España, US Open y Argentina en vóleibol

El primer sábado de septiembre viene cargado en deportes como para mirar. Fútbol exterior y local, automovilismo exterior y local, tenis, golf, ciclismo y vóleibol ocupan el menú televisivo del día.

La Fórmula 1 hará la prueba de clasificación del Gran Premio de Países Bajos, que está de vuelta en el calendario luego de 36 años. Y el Súper TC2000 determinará el orden de largada de su emblemática 200 Kilómetros de Buenos Aires, con una estrella entre los invitados: José María “Pechito” López, reciente vencedor de la clásica 24 Horas de Le Mans.

El nuevo ciclo de Sebastián Battaglia afronta su cuarto partido: Boca se enfrenta en Rosario con Central. Mauro Alfieri - La Nación

El fútbol ofrece las eliminatorias europeas, con el campeón del mundo en acción: Francia visitará a Ucrania. Y además, Países Bajos recibirá a Montenegro. Y en territorio nacional, dos grandes: San Lorenzo en la cancha de Platense y Boca cerrando el día en la de Rosario Central. Más temprano habrá tres choques: Tucumán vs. Arsenal, Lanús vs. Sarmiento y Colón vs. Newell’s.

El día se abrirá con la penúltima etapa de la Vuelta a España de ciclismo, que prácticamente determinará a su campeón. Poco después del mediodía, la Argentina, tercera en los Juegos Olímpicos de Tokio, se enfrentará con Chile por el Sudamericano de vóleibol de Brasil, y el Tour Championship, del PGA Tour, efectuará su tercera rueda. Y la tarde y la noche tendrán como protagonista otra jornada del Abierto de Estados Unidos de tenis.

La televisación del sábado 4

FÚTBOL

Torneo 2021

13.30 Tucumán vs. Arsenal. Fox Sports Premium

15.45 Lanús vs. Sarmiento. TNT Sports

15.45 Colón vs. Newell's. Fox Sports Premium

18 Platense vs. San Lorenzo. Fox Sports Premium

20.15 Rosario Central vs. Boca. TNT Sports

Eliminatorias europeas para Qatar 2022

9.50 Chipre vs. Rusia. ESPN 2

15.45 Países Bajos vs. Montenegro. ESPN

15.45 Eslovaquia vs. Croacia. DirecTV Sports 2

15.45 Ucrania vs. Francia. DirecTV Sports

Major League Soccer

21 FC Cincinnati vs. Inter Milan. ESPN Extra

Primera B

12 Flandria vs. Cañuelas. TyC Sports

13.30 San Miguel vs. Sacachispas. DirecTV Sports

Primera Nacional

17 Almirante Brown vs. San Martín (T). TyC Sports

TENIS

12 US Open. La tercera rueda. ESPN 2, ESPN Extra, ESPN 3

AUTOMOVILISMO

10 Fórmula 1. La prueba de clasificación del Gran Premio de Países Bajos. Star Premium Action

14 Súper TC 2000. La prueba de clasificación de los 200 Kilómetros de Buenos Aires. TyC Sports

14 TC Mouras. La prueba de clasificación de la 12ª fecha, en La Plata. DeporTV

VÓLEIBOL

13 Argentina vs. Chile. El Sudamericano de Brasil. DirecTV Sports+

CICLISMO

10.30 Vuelta a España. La 20ª y penúltima etapa. ESPN 3

GOLF

14 El Tour Championship. La tercera vuelta. ESPN 3

