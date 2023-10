escuchar

La elección nacional de autoridades en la Argentina deja escaso de deporte local al sábado, pero aun así la jornada tendrá algo autóctono y una agenda fuerte, más importante que nutrida, en el comienzo del fin de semana. Como para quedarse una buena cantidad de horas consumiendo competencias en televisión y plataformas de internet.

En el exterior abundarán los espectáculos interesantes. De la semifinal Sudáfrica vs. Inglaterra surgirá el adversario de los Pumas en el partido por el tercer puesto del Mundial de Francia, como también el de Nueva Zelanda en la final. Habrá Fórmula 1 en Austin, donde se celebra el Gran Premio de Estados Unidos, en este caso con la prueba de clasificación para la carrera sprint y la propia sprint, en el Circuito de las Américas. En Chile tendrá lugar la primera jornada plena de competencias de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con amplia participación argentina.

La delegación argentina hizo ruido en la ceremonia inaugural de Santiago 2023 y ahora puede hacerlo en la primera jornada plena de competencias en los Juegos Panamericanos. MARTIN BERNETTI - AFP

Como la habrá en Inter Miami, que afrontará contra Charlotte su último partido de la temporada 2023 en la Major League Soccer, con la presencia de Lionel Messi, según se espera. Fútbol de primer nivel habrá en Europa, donde se desarrollarán tres atractivos encuentros por la Premier League: Chelsea, el conjunto de Enzo Fernández, vs. Arsenal; Liverpool, el de Alexis Mac Allister, vs. Everton, y Manchester City, el de Julián Álvarez, vs. Brighton & Hove. Más protagonismo albiceleste habrá en el partido de la liga española entre Celta de Vigo y Atlético de Madrid, el equipo más poblado por argentinos, como Rodrigo de Paul, Nahuel Molina Lucero y Ángel Correa.

El único acontecimiento vernáculo televisado en el día será el Abierto de Tortugas de polo, que tiene una buena propuesta en La Ensenada vs. Cría La Dolfina y un plato muy fuerte en La Dolfina vs. La Natividad, cruce que determinará al segundo finalista.

La Dolfina y La Natividad disputarán el segundo pase a la definición del Abierto de Tortugas de polo. LA NACION/Santiago Filipuzzi

La programación del sábado 21 de octubre

Rugby

Mundial Francia 2023

16 Sudáfrica vs. Inglaterra. La segunda semifinal. ESPN y Star+

Sudáfricana viene de eliminar al anfitrión en el Mundial de Francia y es favorito en la semifinal frente a Inglaterra. Christophe Ena - AP

Fútbol

Major League Soccer

19 Charlotte vs. Inter Miami. Apple TV

Premier League

8.30 Liverpool vs. Everton. ESPN

11 Manchester City vs. Brighton & Hove. ESPN

13.30 Chelsea vs. Arsenal. ESPN

LaLiga

16 Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid. ESPN 2

Automovilismo

Fórmula 1

19 El Gran Premio de Estados Unidos. La carrera sprint. Fox Sports

Logan Sargeant, de Williams, es el piloto local en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Nick Didlick - AP

Polo

Abierto de Tortugas

13.30 La Ensenada vs. Cría La Dolfina. ESPN en Star+

16 La Natividad vs. La Dolfina. ESPN en Star+

Juegos Panamericanos

9 Jornada de competencias en Santiago 2023. TyC Sports

LA NACION