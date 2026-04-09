Agenda de TV del viernes: Augusta, Argentina - Brasil sub 17, M1000 de Montecarlo y ligas europeas
Golf, fútbol exterior y local, tenis y rugby componen la propuesta deportiva de la jornada, en televisión e internet
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 10 de abril.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 21 Belgrano vs. Aldosivi. TNT Sports
Ligas del exterior
- 14 Paris FC vs. Monaco. Ligue 1. Disney+
- 15.30 Augsburg vs. Hoffenheim. Bundesliga. Disney+
- 15.45 Roma vs. Pisa. Serie A. ESPN 3
- 16 Real Madrid vs. Girona. Liga de España. ESPN y Disney+
- 16 West Ham vs. Wolverhampton. Premier League. Disney+
- 16.05 Olympique Marseille vs. Metz. Ligue 1. Disney+
- 16 West Bromwich Albion vs. Milwall. Championship. Disney+
Sudamericano Sub17
- 17 Venezuela vs. Perú. DSports+ (1613)
- 20 Argentina vs. Brasil. DSports+ (1613)
TENIS
Masters 1000 de Montecarlo
- 6 Los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
GOLF
- 15.45 Master de Augusta. La segunda vuelta. ESPN 2 y Disney+
RUGBY
Súper Rugby Américas
- 20 Pampas XV vs. Peñarol Rugby. ESPN 3 y Disney+
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TV y streaming del jueves. Di María en la Copa Libertadores, Europa League, Etcheverry vs. Alcaraz y el comienzo de Augusta
TV y streaming del día. River y San Lorenzo por la Sudamericana, Libertadores, Barcelona-Atlético de Madrid y M1000 de Montecarlo
La TV del martes. Boca en la Copa Libertadores, Racing en la Sudamericana, y Real Madrid y Arsenal en la Champions
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