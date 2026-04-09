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Agenda de TV del viernes: Augusta, Argentina - Brasil sub 17, M1000 de Montecarlo y ligas europeas

Golf, fútbol exterior y local, tenis y rugby componen la propuesta deportiva de la jornada, en televisión e internet

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Real Madrid se medirá con Girona por la liga de España.
Real Madrid se medirá con Girona por la liga de España.Manu Fernandez - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 10 de abril.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 21 Belgrano vs. Aldosivi. TNT Sports

Ligas del exterior

  • 14 Paris FC vs. Monaco. Ligue 1. Disney+
  • 15.30 Augsburg vs. Hoffenheim. Bundesliga. Disney+
  • 15.45 Roma vs. Pisa. Serie A. ESPN 3
  • 16 Real Madrid vs. Girona. Liga de España. ESPN y Disney+
  • 16 West Ham vs. Wolverhampton. Premier League. Disney+
  • 16.05 Olympique Marseille vs. Metz. Ligue 1. Disney+
  • 16 West Bromwich Albion vs. Milwall. Championship. Disney+

Sudamericano Sub17

  • 17 Venezuela vs. Perú. DSports+ (1613)
  • 20 Argentina vs. Brasil. DSports+ (1613)
Luego de dos victorias (vs. Perú y Venezuela) en el comienzo del Sudamericano, Argentina sub 17 no puede dormirse frente a Brasil.
Luego de dos victorias (vs. Perú y Venezuela) en el comienzo del Sudamericano, Argentina sub 17 no puede dormirse frente a Brasil.

TENIS

Masters 1000 de Montecarlo

  • 6 Los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
Carlos Alcaraz jugará frente al kazajo Alexander Bublik uno de los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo.
Carlos Alcaraz jugará frente al kazajo Alexander Bublik uno de los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo.VALERY HACHE - AFP

GOLF

  • 15.45 Master de Augusta. La segunda vuelta. ESPN 2 y Disney+
Mateo Pulcini es uno de los argentinos que participan en el Masters de Augusta, pero debe mejorar para superar el corte clasificatorio.
Mateo Pulcini es uno de los argentinos que participan en el Masters de Augusta, pero debe mejorar para superar el corte clasificatorio.

RUGBY

Súper Rugby Américas

  • 20 Pampas XV vs. Peñarol Rugby. ESPN 3 y Disney+
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