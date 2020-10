Barcelona visitará a Getafe, con la duda de la presencia de Lionel Messi como titular. Crédito: Messi.com

16 de octubre de 2020 • 23:59

Sábado de mucho fútbol en Europa y partidos importantes en el fin de semana previo al comienzo de la Champions League. También el tenis y el ciclismo formarán parte de la agenda deportiva televisiva.

Por la liga de España el Barcelona de Lionel Messi visitará Gertafe, con el capitán en duda. Además, también Real Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla jugarán hoy, por la fecha 6. En Inglaterra, la Premier League abre la quinta jornada, con un encuentro destacado, Manchester City vs. Arsenal, y una posible novedad, muy esperada: el retorno de Sergio Agüero tras varios meses. La Serie A no se queda atrás, porque ofrece el clásico Inter vs. Milan, con el entonado Lautaro Martínez en el campo.

Y la oferta local se compondrá con varios amistosos, de los cuales Independiente vs. Banfield será lo más destacado.

En tanto, el tenis vivirá una jornada de semifinales en varios certámenes europeos de ATP: San Petersburgo, Cerdeña y Colonia. Otra atracción será el Giro de Italia, con su etapa 14.

Internazionale, con Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, sostendrá el clásico con Milan. Fuente: Reuters

FÚTBOL

Premier League

8.30 Everton vs. Liverpool. ESPN 2.

Everton vs. Liverpool. ESPN 2. 11 Chelsea vs. Southampton. ESPN 2.

Chelsea vs. Southampton. ESPN 2. 11 Newcastle vs. Manchester United. ESPN 3.

Newcastle vs. Manchester United. ESPN 3. 13.30 Manchester City vs. Arsenal. ESPN.

Liga de España

8 Granada vs. Sevilla. ESPN.

Granada vs. Sevilla. ESPN. 11 Celta vs. Atlético de Madrid. DirecTV Sports.

Celta vs. Atlético de Madrid. DirecTV Sports. 13.30 Real Madrid vs. Cádiz. DirecTV Sports.

Real Madrid vs. Cádiz. DirecTV Sports. 16 Getafe vs. Barcelona. ESPN 2.

Serie A

10 Napoli vs. Atalanta. ESPN.

Napoli vs. Atalanta. ESPN. 13 Inter vs. Milan. ESPN 2.

Inter vs. Milan. ESPN 2. 13 Sampdoria vs. Lazio. ESPN 3.

Sampdoria vs. Lazio. ESPN 3. 15.45 Crotone vs. Juventus. ESPN.

Ligue 1

12 Reims vs. Lorient. Fox Sports.

Reims vs. Lorient. Fox Sports. 12 Olympique Marseille vs. Bordeaux. Fox Sports.

Partidos amistosos

9 Argentinos Juniors vs. Atlanta. TNT Sports.

Argentinos Juniors vs. Atlanta. TNT Sports. 9.30 Defensores de Belgrano vs. Nueva Chicago. TyC Sports.

Defensores de Belgrano vs. Nueva Chicago. TyC Sports. 9.30 Temperley vs. Almagro. DirecTV Sports.

Temperley vs. Almagro. DirecTV Sports. 11 Independiente vs. Banfield. TNT Sports.

Independiente vs. Banfield. TNT Sports. 11.30 Ferro vs. Platense. TyC Sports.

MLS

20 Inter Miami vs. Montreal Impact. ESPN 3.

TENIS

El ATP 250 de Cerdeña

6 Las semifinales. DirecTV Sports2.

El ATP 250 de San Petersburgo

8 Las semifinales. ESPN+.

El ATP 250 de Colonia

9 Las semifinales. DirecTV Sports+.

RUGBY

23.50 Australia vs. Nueva Zelanda. Por la Copa Bledisloe. ESPN 3.

BÁSQUETBOL

12.45 Fuenlabrada vs. Manresa. Liga ACB. DeporTV.

CICLISMO

7.30 El Giro de Italia. La etapa 14: Conegliano-Valdobbiadene. ESPN 3.

