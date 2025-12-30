El premonitorio último posteo del amigo de Anthony Joshua que murió en el accidente automovilístico en Nigeria

El campeón mundial de boxeo, Anthony Joshua, estuvo involucrado este lunes en un fatal accidente automovilístico en Nigeria que dejó un saldo de dos personas fallecidas y al púgil británico con heridas leves.

El incidente, ocurrido alrededor de las 11 -hora local- en un tramo concurrido de la autopista que conecta Lagos e Ibadan, conmocionó al ambiente pugilístico por el saldo de dos personas fallecidas, entre ellas, Kevin Latif Ayodele Latz, el entrenador personal de Joshua.

El accidente de Anthony Joshua en Nigeria

Conocido por acompañar la trayectoria del deportista y por brindar consejos en sus redes acerca de cómo encarar hábitos saludables para la vida, Latz, en su último posteo, dejó un premonitorio mensaje que le sumó una arista más dramática al asunto.

“Entre tus metas, recordá que hay algo precioso llamado vida que debes disfrutar”, aclaró el preparador físico de 38 años que vivía en Reino Unido. En un video que dio la vuelta al mundo, Latz quedó involucrado en este trágico suceso que le costó la vida a él y Sina Ghami.

El posteo del amigo de Anthony Joshua

Ayodele Latz, dueño de la cuenta @healthy_mindset, tenía una relación de larga data con el boxeador, a quien lo conocía mucho antes de hacerse famoso. Durante el último tiempo, fue su entrenador personal y adquirió muchos conocimientos sobre el deporte de alto rendimiento al tener un pasado como futbolista en dos clubes británicos llamados Aylesbury United y Northwood.

En cuanto al accidente, Joshua viajaba en la parte trasera de una camioneta Lexus cuando esta, por causas que se investigan, impactó violentamente contra un camión que se encontraba estacionado en la vía.

Kevin Latif Ayodele Latz, el amigo y preparador físico de Anthony Joshua

“Era una caravana de dos vehículos: una camioneta Lexus y una camioneta Pajero. Joshua iba sentado detrás del conductor, con otra persona a su lado. También había un pasajero sentado junto al conductor, lo que sumaba cuatro ocupantes en el Lexus que se estrelló. Su equipo de seguridad estaba en el vehículo detrás de ellos antes del choque”, declaró un testigo sobre este brutal incidente vial.

Por otra parte, Jake Paul, el boxeador que enfrentó a Joshua el pasado 19 de diciembre, se solidarizó con su colega y las familias de las víctimas fatales. “La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy rezando por las vidas pérdidas, por AJ y todos los afectados de este desafortunado accidente de hoy”, publicó el deportista estadounidense, quien, a pesar de quedar visiblemente afectado por una fractura de mandíbula en el combate, dejó de lado cualquier tipo de rivalidad.

El mensaje de Jake Paul en redes sociales

“Descansen en paz Sina Ghami y Kevin “Latif / Latz” Ayodele. Mis condolencias están con sus familias, amigos y AJ“, destacó Paul en otro posteo en X.

El boxeador se solidarizó con Anthony Joshua

Anthony Joshua se coronó dos veces como campeón mundial de peso pesado (OMB, FIB, AMB). Su primer título fue en el año 2016, luego unificó en 2019 y perdió dos años más tarde, aunque tuvo la oportunidad de poder recuperarlo en otros combates. Su figura causó un singular revuelo en el ambiente boxístico al ser un deportista voraz, con una gran agilidad para golpear y debilitar a sus rivales.