Agus Gandolfo mostró el chat de WhatsApp con Lautaro Martínez en la previa del partido de Inter: “Hasta donde dure”

Este martes, el Inter de Milán logró una clasificación histórica a la final de la Champions League. En un enfrentamiento de alta tensión ante el Barcelona, el conjunto italiano ganó 4-3 e hizo ilusionar a todo su público de cara al partido definitivo.

Quien se hizo presente en este partido, aunque los pronósticos lo daban afuera del mismo por lesión, fue Lautaro Martínez. El delantero argentino tuvo una molestia en el partido de ida, en España, y debió abandonar el campo de juego entre lágrimas. A fuerza de sacrificio, el oriundo de Bahía Blanca se recuperó en tiempo récord y saltó a la cancha para acompañar a sus compañeros.

El posteo de Agustina Gandolfo que emocionó a sus seguidores

En la previa a este encuentro, Martínez habló por WhatsApp con su esposa, Agustina Gandolfo, y la modelo decidió mostrar esa conversación en su cuenta de Instagram. “Apreto los dientes. Hasta donde dure”, rezó el futbolista, quien, a fuerza de voluntad, salió al terreno de juego y abandonó el mismo en el segundo tiempo, ya sin energías y diezmado físicamente.

El elogio de Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez

“Admiración total por vos”, subrayó Gandolfo en la publicación de Instagram, donde incluyó un corazón blanco y una foto junto al futbolista, quien buscará hacer historia en la Champions League, una competencia que ganó el cuadro de Milán por última vez en el 2010.

Lautaro Martínez, emocionado, le agradeció el aguante a su esposa

Del otro lado, Martínez, con la misión del deber cumplido, le agradeció la compañía a la modelo mendocina. "Te amo mucho mi amor. Gracias por acompañarme“, indicó el Toro, emocionado.

"Gracias por bancarme", indicó Lautaro Martínez

“Gracias por bancarme en esta locura”, sumó Martínez en una de sus historias, donde también reposteó muestras de agradecimientos de hinchas del Inter, como también de sus familiares, que, a la distancia, alentaron por él y su equipo.

Lejos de su mejor versión futbolística, Lautaro, tras culminar el encuentro, habló con la prensa y contó cómo fueron estos últimos días, donde el llanto y las emociones a flor de piel lo condicionaron mentalmente.

Lautaro Martínez celebra su gol contra el Barcelona Luca Bruno - AP

“Pasé dos días llorando en casa. Quería jugar. Me puse una venda apretada y salí a la cancha. Así soy yo y así vivo el fútbol. Lloré mucho después de la ida, pero le prometí a mi familia que jugaría el partido”, indicó el atacante.

En esa misma línea, puso el foco en Karina, su mamá, quien estuvo en contacto con él y le pidió que no jugará para no agravar su lesión. “No estaba para jugar... le mando saludos a mi mamá que quería que no juegue”, destacó.

Lautaro Martínez contó que su mamá Karina no quería que juegue el partido contra el Barcelona

A la distancia, Lautaro explicó que su mamá sufrió como él - o más- esta circunstancia que lo puso contra la espada y la pared. “Ella sufre cuando no estoy bien, pero en estos momentos es donde más me gusta estar adentro de la cancha, ayudando a mis compañeros y haciendo feliz a esta gente”.

“Es un esfuerzo más que valía la pena. Ahora estoy un poco dolorido, pero habrá tiempo para recuperarse”, subrayó Martínez, quien, como el resto del equipo, aguardará quién será el contrincante en la final: PSG o Arsenal.

Para el infarto: Inter ganó en tiempo suplementario y jugará la final

En los 180 minutos de la serie, el resultado global de Inter y Barcelona fue 6-6. Con una fuerza abrumadora, cada equipo deslumbró tanto en España como en Italia. Sin embargo, en tiempo suplementario, los Nerazzurri vencieron con el gol de Davide Frattesi.

Con la confianza por las nubes y, sobre todo, un esfuerzo descomunal, el Inter puso todo de sí para imponerse en la serie.

Inter se impuso en la serie contra el Barcelona y disputará la final de la Champions League MARCO BERTORELLO - AFP

Una de las muestras cabales del sacrificio fue la imagen de Lautaro Martínez, quien se lesionó en el encuentro de ida y, sin importar los posibles riesgos de agravarse la dolencia, salió a la cancha para defender la causa.

De local, junto a su público, el Inter se agrandó en una circunstancia difícil y adversa -el Barcelona dio vuelta un 0-2-, y así sacó chapa de campeón de cara a lo que será una final con rival a definir: el París Saint Germain o el Arsenal (la ida fue 1-0 en favor de los franceses).