Agustín Rossi reveló el exclusivo regalo que le hizo Lionel Messi en la Selección argentina

Boca Juniors se mantiene invicto bajo el mando de Sebastián Battaglia y, en la noche del martes, el 0 a 0 fue en parte gracias a su arquero Agustín Rossi, quien se lució con dos importantes atajadas contra Defensa y Justicia. Tras el encuentro, el guardameta xeneixe habló con la prensa y se refirió a su rol en la Selección argentina y en particular a Lionel Messi, la figura del partido.

“¿Pediste foto, algo, con Messi?”, le preguntó el periodista que lo entrevistó post encuentro en La Bombonera, a lo que el jugador de 26 años respondió: “La camiseta del otro día. Me llevé la camiseta del partido, se la pedí a Leo, la verdad que un grande . Me la dio y le pedí que me la firme”.

A su vez, Rossi contó que tiene la albiceleste, con el 10 de La Pulga, colgada y dijo que todavía no la lavó porque es la que usó durante el partido y manifestó: “ Queda así, sin lavar ”.

Rossi contó qué le regaló Messi

Sucede que además de la alegría de haber sido convocado por Lionel Scaloni, para el arquero de Boca fue todo un lujo participar del grupo de Selección en el partido de Eliminatorias contra Paraguay cuando Messi marcó tres goles y los jugadores dieron la vuelta olímpica en el Monumental por el triunfo en Copa América.

De todas formas, Rossi se mantuvo en el banco de suplentes y quien tomó las riendas del arco en tal encuentro fue su colega Juan Musso. Mientras tanto, el xeneize sigue enfocado en el día a día en Boca, y espera la chance de compartir campo de juego con el dueño de la camiseta que tiene colgada en su casa.