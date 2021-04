Agustín Rossi y el eterno desafío de quedarse con el siempre difícil arco de Boca

Las cosas parecen invertirse en el arco de Boca. No la titularidad, pero sí las impresiones. Porque Esteban Andrada sigue siendo el primer arquero para Miguel Ángel Russo, pero es verdad que dejó en el camino aquella imagen segura e imbatible. Agustín Rossi, por su parte, va aprovechando las posibilidades que se le presentan ante la ausencia del primero. Aunque es consciente del lugar que ocupa en la consideración, se pone los guantes con una madurez mucho más notable y le da pelea a un puesto difícil de ganar.

Este martes, frente a Santos, Rossi tendrá una posibilidad más de mostrarse en un encuentro importante para las aspiraciones del xeneize en la Copa Libertadores. El contagio de coronavirus de Andrada (estuvo aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo y este lunes se sumaría a las prácticas recién) lo pone como dueño del arco a Rossi, aunque por ahora sigue siendo suplente.

Será su cuarto compromiso consecutivo como titular tras estar contra Atlético Tucumán (3-1), The Strongest (1-0) y Huracán (2-0). Con los tucumanos fue mucho más necesario que en el buen triunfo a los bolivianos, pero en ambos dejó una buena imagen. Y es que en los 3.600 metros de La Paz debió estar atento a los intentos fallidos desde media distancia, mientras que con el Decano tapó dos pelotas clave para evitar el empate: ambas frente al goleador Toledo, en la primera le ahogó un mano a mano al comienzo del segundo tiempo y evitó la definición por encima con una salida rápida sobre el epílogo.

El sábado, ante Huracán, en Parque Patricios, por la 11° fecha de la Copa de la Liga, estuvo algo inseguro en un par de centros, pero se lo vio con confianza en líneas generales y no recibió goles, estadística que siempre es un plus para los arqueros.

Agustín Rossi, más afianzado en Boca Pool Argra

Muchas veces se lo criticó en su primera etapa, cuando apostaron por un joven Rossi de 22 años incorporado desde Defensa y Justicia, con la sentencia de que era un arquero que “no salvaba partidos”. Para muchos en el Mundo Boca, era cierto. Y es que el bicampeonato local logrado con él en el arco (2016/2017 y 2017/2018) no alcanzó para que lo siguieran viendo de reojo. De hecho, tras las conquistas, arribó Andrada. Sólo aguantó seis meses sin protagonismo y pidió irse a préstamo a Lanús, institución que le permitió crecer durante un año y medio, desde comienzos de 2019.

Pero regresó al club con 25 años. Su confianza es otra, más allá de que en algunos encuentros pueda recibir goles. El partido ante el Decano fue una de las pruebas en la que sí protegió al máximo el arco y le permitió a su equipo poder sentenciar la victoria. O en la Copa Diego Maradona, en la que frente a Independiente desvió un penal cuando Boca perdía: luego, el xeneize revirtió el resultado. Y así, más momentos que lo fortalecieron.

Lanús vs Boca. Agustín Rossi Pool ARGRA

“Voy a seguir aportando lo mejor cuando me toque. Me tocó llegar con 21 años y nada más que 10 partidos en primera. Después del año en Lanús estoy muy tranquilo y seguro de mí mismo, más maduro”, transmitió tras su buena actuación ante Tucumán. Es importante que se sienta de esa manera. Y él lo sabe. Es que, a la vez, Andrada no atraviesa su mejor momento. Nadie pone en duda su titularidad por lo fundamental que supo ser, pero en el último tiempo empezó a notarse un bajón importante. Los números de Andrada, de hecho, lo confirman: en cinco de los seis partidos en que atajó en los primeros meses de marzo del 2020 mantuvo el arco en cero, mientras que en los 26 encuentros restantes del ciclo en los que fue titular, recibió 20 tantos. Más: recibió goles en sus últimos siete partidos.

Si bien es cierto que todo el equipo también había bajado su nivel, Andrada ya no deja la imagen de imbatible. De aquel que rompió récords de una gran cantidad de minutos con la valla invicta. Así las cosas, si bien sabe que será difícil vencer en la pulseada con un arquero que suele ser citado al seleccionado nacional, Rossi sabe que ya no es tan imposible imponerse en la consideración. Entonces, cada partido de éstos que se le presentan es esencial para demostrar cuánto cambió con respecto a años anteriores.

Agustin Rossi Fotobaires

Con Russo en el banco, atajó en 10 partidos, recibiendo 7 tantos y manteniendo el cero en cuatro ocasiones. La última vez que logró la continuidad que completó ante Huracán fue en la zona Campeonato de la Copa Diego Maradona (frente a Arsenal, Independiente y Huracán), pero siendo parte del equipo alternativo. Ahora, tiene la chance de jugar entre los titulares.

Su situación se mantiene igual, pese a sumar más minutos. Rossi quiere atajar y sabe que en Boca debe hacer muchos méritos para ganar el puesto. Y si eso no prospera, desea irse. Por eso hace poco, cuando pese a sumar dos partidos seguidos como titular le preguntaron si quería seguir en Boca después de junio, él respondió serio: “Yo disfruto cada vez que puedo atajar, pero en junio veremos”.

Aunque, por el momento, no hubo ofertas que en el club consideren serias, Rossi sigue teniendo chances en el arco de Boca. Y frente a Santos, por la Copa Libertadores, intentará hacerse gigante para meter más presión.