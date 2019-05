El gol de Tagliafico en la consagración de Ajax, otra vez campeón de Holanda

Tagliafico y Magallán celebran una gran temporada de Ajax.

El Ajax de Amsterdam se consagró campeón de la liga holandesa por 34ta. ocasión en su historia y tras una sequía de cinco años, después de derrotar por 4-1 al De Graafschap en la última jornada de la Eredivise, a una semana de su dramática eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones frente a Tottenham.

Con tres puntos de ventaja sobre el PSV Eindhoven, que le ganó 3 a 1 a Heracles como local en la última jornada, al equipo dirigido por Eric Ten Hag le bastaba el empate para llevarse el título, pero finalmente lo selló con una clara victoria gracias a los goles del danés Lasse Schöne a los 37 del primer tiempo, del argentino Nicolás Tagliafico a los 44 de esa misma etapa y con el doblete del serbio Dusan Tadic en el segundo tiempo a los 22 minutos, de penal y a los 42 del complemento.

Los goles del partido

Además de convertir un gol, Nicolás Tagliafico estuvo entre los titulares en el triunfo. Lisandro Magallán, el otro argentino integrante del plantel, estuvo en el banco de los suplentes, pero no ingresó. El ex Independiente y el ex Boca se sumaron junto a Mariano Juan y a Darío Cvitanich a la lista de argentinos campeones con el del equipo de Ámsterdam.

El festejo de Tagliafico

Con su 34ta conquista el Ajax es el club con más títulos de la Liga holandesa por delante del PSV Eindhoven que la obtuvo 24 veces y el Feyenord que la conquistó en 15 ocasiones. Además, esta temporada ganó la Copa de Holanda, al vencer por 4-0 en la final al Willem II, el 5 de mayo.

Ajax celebra la obtención de la liga de Holanda. Fuente: AFP