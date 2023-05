All Boys ganó en la Copa Argentina y Sebastián Vignolo contó el emotivo momento que vivió con su hijo

escuchar

Este miércoles, All Boys clasificó a la segunda ronda de la Copa Argentina, luego de vencer a Gimnasia y Esgrima por penales, en el estadio Ciudad de Caseros. En la próxima instancia, el blanquinegro se medirá ante Estudiantes (LP). A colación de este triunfo, el conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, contó que vivió un momento íntimo de festejo con su hijo Benjamín, de 10 años.

Vignolo hizo el comentario en el marco de un debate sobre el triunfo en el fútbol. La producción del programa tomó una declaración de Marcelo Bielsa, quien en la conferencia de prensa donde fue presentado como nuevo DT de Uruguay, aseguró que, durante el Mundial, quería que Argentina saliera campeón “de cualquier manera”.

Dicha aseveración fue festejada por el periodista Federico Bulos. En busca de complicidad con su colega, Chavo Fucks, sentenció: “Bielsa terminó con el debate. Ganamos”, y luego, dijo: “¡Gracias, Marcelo! El referente de ellos nos dio la razón después de 20 años de discutir esto”.

A su turno, Vignolo confesó que piensa como Bielsa, en relación a esa frase. Al mismo tiempo, el relator admitió que, si puede “elegir”, prefiere que su equipo gane como lo hizo el Manchester City, de Pep Guardiola, en su triunfo ante Real Madrid, en el encuentro de vuelta de la Champions League, por 4 a 0.

Sebastián Vignolo y su familia Instagram Vignolo

En ese momento, el periodista Daniel Arcucci se detuvo en la reflexión de Bielsa, y denunció que existe una “distorsión” en la discusión sobre “ganar o jugar lindo”. El cronista definió al Loco como “increíblemente competitivo”, y que, en esta ocasión, se puso desde el lugar de hincha. Asimismo, advirtió que el prestigioso DT también analizó la final del Mundial, y no se quedó sólo con el resultado.

En ese momento, el conductor del programa tomó la palabra, y le dijo a Arcucci: “Te digo, Dani: vos no sabés qué mal que jugó All Boys ayer. Vos no sabés el abrazo que me di con Benjamín cuando les ganamos por penales. Mañana, voy a decir ‘qué mal jugamos’. Pero esa alegría de la victoria...”, dijo, emocionado.

Un rato antes, en el pase con F12, el periodista había hecho mención al triunfo de All Boys. “Ayer, ganó El Albo por penales. Un saludo a Nico Cambiasso (NdeR: presidente de la institución), a los muchachos. Qué banda, eh”, agregó, acerca de la concurrencia de los hinchas blanquinegros al estadio.

En un intercambio con Leo Gabes, confeso hincha de All Boys, anticiparon el partido frente al Pincha por la Copa Argentina, y recordaron que, en Primera División, All Boys tuvo dificultades para derrotar a Estudiantes. “Pero lo sacó de la Copa Argentina 2013, que cuando All Boys llegó a semifinales, apareció un arbitraje polémico”, acotó, memorioso, el columnista de F12.

Para dar por concluido el momento All Boys, Vignolo y Gabes palpitaron el próximo partido del equipo frente a Defensores de Belgrano, por la 17ma. jornada de la Primera Nacional, y sobre el árbitro designado para el encuentro, Adrián Franklin, el Pollo señaló: “Vamos a estar mirándolo”. “Muy atentamente”, concluyó Leo.

