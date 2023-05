Chavo Fucks criticó a Lionel Scaloni por una vieja declaración y apuntó contra sus seguidores: “Una sobreactuación”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Chavo Fucks, salió al cruce este jueves del entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, por una declaración del DT durante el Mundial Qatar 2022, donde se coronó campeón. Los periodistas debatían respecto de si al hincha de fútbol sólo le importa que su equipo gane. En ese contexto, la producción mostró una reflexión del técnico tras el triunfo ante México, por la segunda fecha del torneo.

“La realidad es que ahora el equipo sale a jugar mucho más tranquilo, porque lo que es la presión externa de no haber ganado, no está. Se los decía antes de ganar, que mañana sale el sol otra vez, que hay que salir a jugar tranquilo. Era la única manera en la que podíamos desarrollar nuestro fútbol”, dice Scaloni en el fragmento que F90 rescató de su conferencia de prensa posterior a la victoria ante La Tri.

Inmediatamente, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, opinó sobre los dichos escuchados: ”Me encanta”, señaló. Tras lo cual, Fucks le pidió la palabra. “Durante el Mundial, mucha efervescencia y demás... Ahora, voy a decir lo que realmente pienso”, anticipó el columnista.

Acto seguido, cuestionó la relativización del fútbol por parte del líder de La Scaloneta. “Casi se le desmaya Aimar en el banco de suplentes, ¿y vos me hablás de que mañana sale el sol? En serio, me pareció una sobreactuación total y absoluta de Scaloni”, lanzó, sin medias tintas, el analista deportivo.

Casi en modo de anticipo a las posibles réplicas por su comentario contra el DT campeón del mundo, Fucks dijo, irónicamente: “Yo sé que vienen San Martín, Bolivar y Scaloni. Pero no importa. Me pareció una sobreactuación, ¿qué querés que te diga?”.

En la otra vereda de su compañero, Vignolo contrapuso la mirada de Fucks y consideró que Scaloni emitió esa declaración “justamente, por lo que le pasó” a Aimar, quien se mostró muy emocionado tras el gol que anotó Messi en ese partido. “Dijo: esto es una locura”, supuso el Pollo. Además, el relator estimó que el DT hizo esa declaración “para bajar” los decibeles del equipo y de la prensa.

En línea con el Chavo, el periodista Federico Bulos dio su punto de vista, y analizó las palabras escuchadas. “Si vos lo bajás como mensaje para los jugadores, está bárbaro que utilice eso, yo no me meto ahí; para Scaloni, será de una forma; para vos, de otra; y es respetable todo; para mí, el futbol no es un juego: es la vida. Yo lloro cuando pierdo. Para mí es lo más importante”.

En otro orden Fucks estimó que “muchas de las cuestiones llevan a los futbolistas argentinos a lugares de privilegio, y a salir campeones del mundo, es por lo que el fútbol significa” en nuestro país. “Es un hecho cultural. Si Scaloni niega eso, está equivocado”, concluyó el siempre polémico periodista.

