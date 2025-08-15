Alpine compartió un video inédito de Franco Colapinto de niño que emocionó a todos: “¡Sigamos soñando!"

Franco Colapinto vive uno de los momentos más especiales de su carrera y, a la vez, más emotivos para sus fanáticos. Mientras la Fórmula 1 atraviesa el receso de verano europeo, Alpine decidió sorprender en redes sociales con un video que repasa los orígenes del piloto argentino y demuestra que, a veces, los sueños de la infancia sí se cumplen.

En la publicación, realizada en el Instagram oficial de la escudería francesa, se ve a un pequeño Colapinto durante una entrevista, con su karting de fondo, que habla con la misma convicción que lo acompaña hoy: “El sueño de todos es llegar a la Fórmula 1”. Cuando le consultan si se imagina el día en que eso suceda, responde con una sonrisa tímida: “Y no, todavía soy muy chiquito y falta mucho”.

El video, acompañado por la canción “Still Dreaming” del rapero NAS, con la frase “some dreams stay dreams. Some dreams come true” (algunos sueños siguen siendo sueños. Otros sueños se hacen realidad), intercala imágenes del joven piloto en aquella época con tomas recientes: mientras camina por el paddock, al mando del monoplaza A525 y cuando saluda a la multitud de hinchas que lo sigue en cada Gran Premio, entre un mar de banderas argentinas.

El otro video del argentino que compartió Alpine: "Paso a paso, al lado de Franco Colapinto"

La publicación también incluyó un mensaje motivador: “Los sueños se cumplen. ¡Sigamos soñando!”. Los fanáticos de Colapinto no tardaron en reaccionar con mensajes cargados de emoción: “Anuncien a Franco en 2026”; “Esto es lo más hermoso que han publicado” y “Vamos Franquito querido… 48 millones de argentinos estamos con vos”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Colapinto debutó oficialmente en la Fórmula 1 en 2024 con la escudería Williams Racing, con la que disputó nueve carreras en las que dejó una gran impresión. Su velocidad y consistencia lo llevaron a sumar puntos con un octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán y un décimo en el de Estados Unidos, en Austin. Sin embargo, con Carlos Sainz y Alex Albon confirmados como titulares, el equipo británico no pudo ofrecerle una butaca permanente para el 2025.

El piloto argentino completará la temporada 2025 con Alpine (Foto: Instagram @alpinef1team)

Ante esa situación, Alpine le abrió las puertas y lo incorporó para completar la temporada actual, tras su debut con el equipo en el séptimo Gran Premio del año. El acuerdo, que contempla una cesión de cinco años, alimenta la esperanza de que Colapinto se consolide como una figura clave en la escudería francesa.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Después de un receso obligado y con sabor amargo por los malos resultados obtenidos en el último tiempo, Franco Colapinto ya tiene fecha para su regreso a las pistas.

Su regreso está programado para el viernes 29 de agosto, en el inicio de la actividad del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. La carrera se disputará el domingo 31 a las 10 de la mañana (hora argentina) y será el comienzo de una exigente seguidilla de competencias que incluirá Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Brasil, Qatar y Abu Dabi.