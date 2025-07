Ángel Di María regresó a Rosario Central y en las redes hubo memes y reacciones

El fútbol argentino vive una jornada de alegría con el esperado regreso de Ángel Di María a Rosario Central. Tras 18 años y una brillante trayectoria en Europa, el campeón del mundo con la selección argentina vuelve al club de sus amores y produjo una catarata de reacciones en las redes sociales.

La presentación oficial realizada este lunes en el Gigante de Arroyito fue un cúmulo de emociones. Di María, visiblemente conmovido, expresó: “Esto es más que todo lo que hice”, en referencia a su exitosa carrera internacional, donde ganó ligas en varios países y se coronó en la Champions League con el Real Madrid

"Volver a casa", el emotivo video relatado por Di María

“Volver a casa después de tanto tiempo, vivir en Rosario y vestir la camiseta de Central es muy especial”, aseguró, evidenciando el profundo vínculo que lo une a la ciudad y al Canalla. Su objetivo principal es claro: “Ser campeón con Central es lo único que me falta”, sostuvo el futbolista de 37 años.

En la presentación conducida por el periodista deportivo Pollo Vignolo, se vio un emotivo video relatado por el propio Di María donde contó su dura historia de vida. Su madre lo llevaba varios kilómetros en bicicleta para poder entrenar en el club. “Estar otra vez en casa”, cerró el video y Di María se emocionó.

La presentación de Di María en Central

Otro de los momentos más emocionantes se vivieron cuando entró al campo de juego acompañado de su mujer Jorgelina Cardoso y sus hijas Mía y Pía. El futbolista rompió en llanto y fue su esposa quien le dio un extenso abrazo. Minutos después, mientras brindaba una entrevista a los medios en la cancha, se vio a las hijas corriendo y jugando sobre el césped con la remera de Central puesta.

Las hijas de Di María se divierten en el Gigante de Arroyito

Ángel también brindó detalles de la conversación que tuvo con su amigo Lionel Messi, que le deseó lo mejor en esta nueva etapa aunque es hincha del club contrario, Newell´s Old Boys.

“Messi sabía desde hacía mucho tiempo que volvería a casa; sabía que era mi sueño. Me envió un mensaje el día del anuncio oficial, me felicitó y me dijo que se alegraba por mí y mi familia. Me deseó mucho éxito. Así somos el uno con el otro”, contó “Fideo”.

El número 11 de Central también se esperanzó con la vuelta de su amigo Leandro Paredes al fútbol argentino. “Dependerá de números, de papeles, pero puedo garantizar que él amaría volver a Boca, después dependerá de muchas cosas como me pasó a mí el año pasado. Sé que todas las ganas que tiene es de volver a Boca”, comentó.

El ansiado debut de Di María con la camiseta canalla se espera que se produzca posiblemente este sábado ante Godoy Cruz en el estadio de Central. Su incorporación no solo inyecta jerarquía futbolística al plantel de Ariel Holan, sino que también genera una ilusión inmensa en la hinchada Canalla, que sueña con ver a su ídolo levantar un trofeo.

El regreso de “Fideo” no es solo un traspaso más, es el cierre de un círculo y el inicio de un capítulo que promete ser tan emocionante como su legendaria trayectoria.

La reacción de los hinchas en redes sociales

