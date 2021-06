Argentina, sede del Mundial de Fútbol Gay: elogios, tabúes y el largo camino de Los Dogos

El jugador Claudio Blanco, integrante del equipo emblema, fue el encargado de las negociaciones a nivel internacional, que se disputará en noviembre de 2024

Pablo Mascareño LA NACION

En tiempos inclusivos, el fútbol propone una buena noticia para nuestro país: en noviembre de 2024 se llevará a cabo en Argentina el 25° Mundial de Fútbol IGLFA (International Gay and Lesbian Football Asociations) y, por primera vez en la historia, será apoyado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La organización estará a cargo de Los Dogos, la institución social, cultural y deportiva, que logró trascendencia con su equipo de fútbol, mayoritariamente integrado por deportistas gays.

“Tenemos un muy buen nivel, buscamos que el equipo sea competitivo y, si bien no somos profesionales, tratamos de acercarnos a eso en cuanto a lo físico y la técnica, por eso no buscamos chicos que deseen hacer fútbol recreativo, sino jugadores que puedan enriquecer el nivel”, sostiene Claudio Blanco, actual director jefe de operaciones de IGLFA (International Gay and Lesbian Football Asociations), entidad internacional que lleva adelante las organizaciones de futbol gay, y Secretario de la Asociación Argentina de Deportistas por la Diversidad (AADD). Además, es coordinador e integrante Los Dogos y el responsable de gestionar la realización del Mundial en el país.

Claudio Blanco, jugador de Los Dogos e impulsor del Mundial de Fútbol Gay a disputarse en Argentina en el 2024

En primera persona

Claudio Blanco tiene 43 años y es abogado abocado a las áreas Civil y Penal. En simultáneo, lleva adelante con algunos amigos un proyecto de representación y venta de jugadores. Apasionado por el deporte hoy se dedica al tenis, la natación y el fútbol, afición que inició jugando en las inferiores del club de Puerto Tirol, el pueblo chaqueño donde nació, y luego en Chaco For Ever. “En esa época no manifestaba mi condición gay”, recuerda.

-¿Cómo llegás al fútbol?

-Sucedió cuando terminé una relación. En ese tiempo busqué ocupar mi tiempo y, dado que me gusta mucho el deporte, di con la gente de Dogos Tenis. En ese grupo estaba uno de los chicos que había sido fundador de Dogos Fútbol y que fue quien me invitó a sumarme.

En 2018, Blanco ingresó a Los Dogos, la agrupación de notable exigencia deportiva, logrando un rendimiento que le confiere prestigio internacional. Su pasión por el fútbol y la camiseta lo llevaron a liderar las deliberaciones con vistas a la realización del Mundial a disputarse en el país: “Desde que entré a Dogos propuse que teníamos que hacerlo, así que me ocupé de hacer la negociación ya que, en 2007, se había hecho en la Argentina y era bueno volver a repetir la experiencia”. La decisión estuvo en manos de la IGLFA, luego de las reuniones llevadas a cabo en Estados Unidos y una votación por unanimidad. Blanco, por ser integrante de la institución, se abstuvo de votar para no invalidar la posibilidad de la realización del importante evento en el país.

Entre las auspiciosas novedades con respecto a la tarea inclusiva, se encuentra el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino: “Conseguí el predio de la AFA para entrenar porque Los Dogos no tenía un lugar fijo. También entrenamos en el predio de Argentinos Juniors en el Bajo Flores”.

-¿Reciben apoyo monetario de la AFA?

-Por ahora, no. Nosotros nos solventamos con las participaciones internacionales o torneos en el país. AFA nos cede el predio, alguna indumentaria e hidratación. Es la primera vez que se hace un gesto tan demostrativo y generoso. Estamos muy agradecidos al presidente Claudio Tapia, quien ha participado en que se concreten todas estas acciones. La AFA sentó precedente a nivel internacional porque ninguna asociación de fútbol del mundo da apoyo a ningún equipo gay. Es muy novedoso. Creo que el apoyo también tiene que ver con que representamos a la Argentina y somos muy respetados en el país y a nivel internacional.

-¿Tienen trato deportivo con los jugadores de la Selección Nacional?

-Aún no, pero no faltará oportunidad para que nos conozca Messi. Con (Pablo) Aimar y (Diego) Placente nos sacamos fotos, fueron muy abiertos con nosotros, eso hay que destacarlo. Creo que todos los chicos de la Selección actual tienen otro pensamiento.

Las puertas de la AFA se abrieron en 2018, luego de la participación de Los Dogos en los Gay Games en París.

Los Dogos, el equipo que enarbola con orgullo la celeste y blanca y el arcoíris multicolor

Pioneros

Desde 1997, Los Dogos ha participado en diversos mundiales y torneos regionales. En 2007, cuando la sede fue Buenos Aires, el equipo se coronó campeón del mundo por primera vez. Hoy, el plantel está integrado por 35 jugadores de alto rendimiento deportivo.

-Los Dogos, ¿tiene el rango de seleccionado nacional?

-No somos una Selección, sino un equipo inclusivo. La gente nos caratuló como Selección porque somos el único equipo que representa a nivel internacional al fútbol gay y el primer equipo de fútbol de Argentina en congregar a chicos gays. De todos modos, en Los Dogos hay chicos gays y heterosexuales, aunque tratamos de que sea un espacio gay y que podamos estar cómodos.

-En otro tipo de instituciones deportivas, ¿perciben cierta incomodidad?

-En un club estás siempre condicionado, aunque hoy todo está un poco más abierto, pero no deja de ser un ambiente machista.

-Sociedad patriarcal mediante, no es habitual que en los equipos de fútbol se hable de la homosexualidad.

-Debe haber jugadores gays en equipos tradicionales, pero ninguno sale a decirlo abiertamente. Es un condicionante, porque no sabés si te va a repercutir en lo anímico o en la tribuna.

-En otros deportes, ¿existe una apertura mayor?

-Sí, hay chicos que lo han dicho abiertamente. En básquet está Sebastián Vega, que lo hizo público el año pasado, y Facundo Imhoff, del seleccionado de Vóley; no tuvieron problemas en hablar del tema pero, en el fútbol son más reticentes.

Los Dogos apuesta al alto rendimiento futbolístico en busca de títulos internacionales (Gentileza: Claudio Blanco)

-¿Juegan con equipos integrados por planteles heterosexuales o solo se manejan en un circuito gay?

-Jugamos con todo el mundo, no tenemos muchas dificultades, aunque se sorprenden por nuestro nivel. Al subestimarnos, deben pensar que van a jugar con un equipo de put...s de menor nivel. Últimamente jugamos amistosos en fútbol en cancha de once y éramos el único equipo gay. Algunos partidos se ponen muy picantes porque no se bancan la superioridad.

-¿Llevan adelante algún tipo de tarea de concientización sobre lo inclusivo?

-Siempre que organizamos amistosos aclaramos quiénes somos Los Dogos y buscamos que sea un juego limpio, que no haya insultos ni discriminación. Si eso sucede, se cortan enseguida ese tipo de actitudes.

-¿Cuál fue la recepción?

-Nadie puso objeción sobre estos temas.

En la cancha, Claudio Blanco es central y lleva el número 2 en su casaca. Orgulloso de su desempeño y el de sus compañeros, recuerda aquella vez en la que jugaron un amistoso con Antonio “El chipi” Barijho y “Tito” Pompei, quienes no dudaron en elogiar las virtudes de Los Dogos: “Nos dijeron que jugamos muy bien y que tenemos gran nivel. Esto también se reconoce mucho en los torneos internacionales”, finaliza el jugador, quien en noviembre del 2024 verá plasmado el esfuerzo de meses de deliberaciones para nuestro país siga demostrando su nivel deportivo y vuelva a reafirmar su precursora tarea en torno a la inclusión.