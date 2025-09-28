200 Kilómetros de Buenos Aires de TC2000: Santiago Urrutia se impuso en la carrera de invitados

Lluvia, despistes y toques marcaron este sábado la jornada de la emblemática fecha 200 Kilómetros de Buenos Aires de TC2000, que vio un manejo firme de Santiago Urrutia para conquistar la carrera de invitados. Eso le garantizó salir, en el Toyota Corolla Cross GR-S que comparte con Matías Rossi, en la mejor posición en la carrera de este domingo, que comenzará a las 12.30 y será de 42 vueltas o una hora. El piloto uruguayo fue el más eficaz sobre el asfalto resbaladizo del autódromo Óscar y Juan Gálvez.

La competencia sabatina, primera parte de la tradicional fecha porteña, se desarrolló sobre 18 giros con los pilotos invitados al volante. El cambio de circuito, del 9 al 8 –finalmente se descartó el primero– sumó incertidumbre a una jornada complicada por las condiciones climáticas. Pero el uruguayo Urrutia sorteó todos los obstáculos con determinación y mente fría.

El ganador largó desde la primera fila a la par de Damián Fineschi, invitado del uruguayo Juan Manuel Casella en un Volkswagen Nivus que lideró los dos giros iniciales. Un toque múltiple que involucró a José Malbrán, Antonino García y Juan Ignacio Teske obligó a la salida del auto de seguridad. En el relanzamiento, Urrutia superó a Casella, y nunca cedió la punta.

El uruguayo Urrutia sobrepasó a Damián Fineschi (Volkswagen Nivus) en el relanzamiento y jamás soltó la punta, sobre el mojado circuito número 8 del autódromo Gálvez. Prensa TC2000

El piloto del Corolla Cross cruzó la meta al cabo de 30m57s001/1000 y aventajó por apenas 751 milésimas a Franco Vivian, invitado de Rafael Morgenstern y conductor de un Chevrolet Tracker, mientras que Lautaro Campione, compañero de Gastón Rossi con otro Toyota Corolla Cross, completó el podio, tras recuperarse de un despiste en la partida. La cuarta posición fue para Facundo Aldrighetti, que hace binomio en otro Tracker con Leandro Juncos, hijo de Ricardo —titular del equipo Juncos Racing de IndyCar—, y en el quinto puesto se ubicó Franco Morillo, que manejó el Chevrolet Cruze de Rodrigo Aramendía.

El resultado fue una muestra de autoridad por parte de Urrutia, que representa a la región en el FIA TCR World Tour y en el TCR South America. Su desempeño le permitirá largar en la pole position este domingo, en beneficio de Rossi, que lidera el campeonato con 116 puntos. El piloto de Del Viso, que procura su tercer triunfo en esta competencia, fue el más rápido en los entrenamientos del viernes.

Entre las múltiples incidencias de este sábado, además del accidente inicial hubo despistes, toques y maniobras al límite, como un roce entre los autos de Morgenstern, conducido por Vivian, y Juncos, con Aldrighetti al volante, en la curva de la confitería. A pesar del asfalto mojado y la visibilidad reducida, la mayoría de los pilotos logró completar la carrera.

El Honda ZR-V de Leonel Pernía fue el más rápido en la prueba de clasificación; el ex campeón cumple 50 años de edad en el fin de semana de este clásico del automovilismo nacional. Prensa TC2000

El circuito 8, de 3337 metros, terminó siendo el escenario de la competencia a ríaz de problemas técnicos en los SUV. Ese trazado es menos técnico que el 9 pero más veloz.

La carrera principal de los 200 Kilómetros, prueba que cumple su 19ª versión, se desarrollará este domingo desde las 12.30, con televisación de TyC Sports 2 y TyC Sports Play. Tendrá dos detenciones obligatorias por auto: una, para recarga de combustible al cumplirse la vuelta 10, y la otra, para cambio de pilotos. Con 70 puntos en juego, la cita porteña será determinante en la lucha por el campeonato.