A qué hora se corre el GP de Japón de la Fórmula 1

Este domingo, desde las 2 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de Japón de la Fórmula 1 (F1). La tercera fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de Suzuka, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Será la tercera carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en la temporada. En la primera jornada, en Australia, finalizó en el 14° lugar. Luego, en China, terminó 14° en el sprint y 10° en la carrera principal, en la que sumó su primer punto en la escudería francesa. La clave fue su nivel de manejo, una largada impecable, una defensa excelsa y una gestión de neumáticos más que positiva. Gracias a todo eso, quedó tercero en las votaciones a Piloto del Día, solo por detrás de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Antonelli logró la pole position y largará primero, mientras que George Russell (Mercedes) iniciará segundo. Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Red Bull) ocuparán la segunda línea de la parrilla en la largada.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Japón

Jueves 26 de marzo

Prácticas libres 1: 16°.

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 2 : 17°.

: 17°. Prácticas libres 3: 17°.

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 15°.

Domingo 29 de marzo

Carrera: 2.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Andrea Kimi Antonelli en el Circuito de Suzuka, bajo los típicos ciruelos japoneses que decoran el tradicional trazado de la F1 ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Cómo ver online el Gran Premio de Japón

La carrera está programada para este domingo a las 2 (hora argentina). Se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Calendario y resultados de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: George Russell (Mercedes).

George Russell (Mercedes). GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Andrea Kimi Antonelli logró la primera victoria de su carrera en el Gran Premio de China de la F1 2026 Getty Images

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

12 de abril a las 12 (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

19 de abril a las 14 (Jeddah) GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina