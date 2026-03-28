A qué hora se corre el GP de Japón de la Fórmula 1

La tercera carrera de Franco Colapinto en este 2026 se disputa en la madrugada argentina de este domingo; Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, largará en el primer lugar
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Este domingo, desde las 2 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de Japón de la Fórmula 1 (F1). La tercera fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de Suzuka, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.
Será la tercera carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en la temporada. En la primera jornada, en Australia, finalizó en el 14° lugar. Luego, en China, terminó 14° en el sprint y 10° en la carrera principal, en la que sumó su primer punto en la escudería francesa. La clave fue su nivel de manejo, una largada impecable, una defensa excelsa y una gestión de neumáticos más que positiva. Gracias a todo eso, quedó tercero en las votaciones a Piloto del Día, solo por detrás de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).
- Antonelli logró la pole position y largará primero, mientras que George Russell (Mercedes) iniciará segundo. Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Red Bull) ocuparán la segunda línea de la parrilla en la largada.
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Japón
Jueves 26 de marzo
- Prácticas libres 1: 16°.
Viernes 27 de marzo
- Prácticas libres 2: 17°.
- Prácticas libres 3: 17°.
Sábado 28 de marzo
- Clasificación: 15°.
Domingo 29 de marzo
- Carrera: 2.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo ver online el Gran Premio de Japón
La carrera está programada para este domingo a las 2 (hora argentina). Se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+ Premium.
Calendario y resultados de la Fórmula 1 2026
- GP de Australia: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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