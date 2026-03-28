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A qué hora se corre el GP de Japón de la Fórmula 1

La tercera carrera de Franco Colapinto en este 2026 se disputa en la madrugada argentina de este domingo; Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, largará en el primer lugar

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Max Verstappen ganó el Gran Premio de Japón los últimos cuatro años, pero este domingo largará undécimo
Max Verstappen ganó el Gran Premio de Japón los últimos cuatro años, pero este domingo largará undécimoQian Jun - XinHua

Este domingo, desde las 2 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de Japón de la Fórmula 1 (F1). La tercera fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de Suzuka, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Será la tercera carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en la temporada. En la primera jornada, en Australia, finalizó en el 14° lugar. Luego, en China, terminó 14° en el sprint y 10° en la carrera principal, en la que sumó su primer punto en la escudería francesa. La clave fue su nivel de manejo, una largada impecable, una defensa excelsa y una gestión de neumáticos más que positiva. Gracias a todo eso, quedó tercero en las votaciones a Piloto del Día, solo por detrás de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).

  • Antonelli logró la pole position y largará primero, mientras que George Russell (Mercedes) iniciará segundo. Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Red Bull) ocuparán la segunda línea de la parrilla en la largada.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Japón

Jueves 26 de marzo

  • Prácticas libres 1: 16°.

Viernes 27 de marzo

  • Prácticas libres 2: 17°.
  • Prácticas libres 3: 17°.

Sábado 28 de marzo

  • Clasificación: 15°.

Domingo 29 de marzo

  • Carrera: 2.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Andrea Kimi Antonelli en el Circuito de Suzuka, bajo los típicos ciruelos japoneses que decoran el tradicional trazado de la F1
Andrea Kimi Antonelli en el Circuito de Suzuka, bajo los típicos ciruelos japoneses que decoran el tradicional trazado de la F1ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Cómo ver online el Gran Premio de Japón

La carrera está programada para este domingo a las 2 (hora argentina). Se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Calendario y resultados de la Fórmula 1 2026

  • GP de Australia: George Russell (Mercedes).
  • GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Andrea Kimi Antonelli logró la primera victoria de su carrera en el Gran Premio de China de la F1 2026
Andrea Kimi Antonelli logró la primera victoria de su carrera en el Gran Premio de China de la F1 2026Getty Images
  • GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
  • GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
  • GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
  • GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
  • GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
  • GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
  • GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
  • GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
  • GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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