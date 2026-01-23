Alpine se subió a un crucero para salir a flote, pero Briatore miró fijo a Colapinto y Gasly: “No hay excusas”

En el anfiteatro “Panorama Lounge” del crucero “MSC World Europe” de 333 metros de largo, propiedad de uno de sus principales patrocinadores, Alpine develó el diseño estético del coche que debería permitirle salir a flote. Los invitados, la mayoría de ellos relaciones comerciales y un selecto grupo de periodistas de la TV e “influencers”, trataban de adivinar, ocultas por un velo negro, las voluptuosas formas del auto de la esperanza, situado en una plataforma giratoria.

Los reflectores iluminaban intensamente la escena, pero en la platea semicircular los invitados aparecían ocultos en una semi penumbra azulada, con el tono oficial de los monoplazas de Alpine. Como es su estilo de comunicación en el que mezcla frases cortantes y otras humorísticas, Flavio Briatore, el asesor ejecutivo (verdadero patrón de la escuadra de Enstone), lanzó un mensaje claro: “Este año ya no hay excusas, tenemos un coche completamente nuevo y tenemos los mismos pilotos. Franco ha hecho un muy buen invierno y espero que lo haga mucho mejor y esté listo para competir con Pierre. Para crecer necesitamos el máximo rendimiento de los pilotos, sea cual sea el trabajo de ingeniería que se haga, el último eslabón lo hace el piloto.”

A la izquierda del italiano, Pierre Gasly y Franco Colapinto, ataviados con sus buzos de carrera, lo miraron y no pudieron evitar una cierta tensión en los hombros. Flavio no podía evitar un toque de humor: “Pierre y Franco trabajaron muy duro juntos, por el momento son amigos. Después de dos o tres carreras quizás la amistad esté un poco baja o quizás más grande, así que esperamos tener dos buenos pilotos.” Su voz apenas se oía. Le cuesta moverse tras una operación de corazón en marzo de 2024.

Franco Colapinto y Pierre Gasly fueron los encargados de mostrar el nuevo monoplaza de Alpine

Una temporada crucial

“No hay excusas”. No la tendrán los pilotos, la plantilla de ingenieros, el personal de pista y quizás, tampoco, el mismo Flavio. Por el momento, olvidándose de un año 2025 difícil, Franco no ocultaba sus positivas expectativas. “(El año pasado) nos enfocamos mucho en esta temporada, así que… estoy emocionado, por supuesto. (Hay) mucho que aprender, va a ser un coche muy diferente de conducir, un motor muy diferente, y un chasis muy diferente; así que creo que hay muchas cosas que aprender en las pruebas y mejorar como equipo.”

Había girado el martes de la semana anterior en Barcelona con un Alpine de 2024. Y Gasly lo hacía el miércoles en Silverstone bajo la lluvia ya con el A525, en lo que se denomina “filming day” y solo se puede recorrer 100 kilómetros.

Briatore decidió en marzo concentrar todos los recursos técnicos y financieros del equipo en diseñar el auto que el lunes comenzará a girar rápido, en serio (eso se supone) en Montmeló. Con la ausencia de Williams y con McLaren saltándose el primer día, los equipos podrán elegir rodar en tres jornadas de los cinco días hábiles de la próxima semana, a puertas cerradas.

The Alpine F1 car is unveiled on stage during the presentation of Alpine season on January 23, 2026 in Barcelona. (Photo by Josep LAGO / AFP) JOSEP LAGO - AFP

David Sánchez, el director técnico responsable del A525 que le complicó la vida no solo al equipo, sino también a Colapinto, deberá entregar un auto que funcione. De lo contrario… El panorama se presenta más favorable a las aspiraciones de Colapinto. Por primera vez en la que será su tercera temporada de Fórmula 1 (aunque incompletas las de 2024 y 2025), comienza desde el principio el desarrollo del coche. Ha podido aportar sus sensaciones desde el simulador junto a Gasly e influirá con su retroalimentación conductiva desde el lunes y hasta el viernes en Cataluña durante los primeros días de entrenamiento invernal. Después lo hará del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes en Sakhir (Bahrein).

Podrá así aportar datos que influyan en las posibles y diferentes puestas a punto dinámicas del chasis para hacerlo más adaptable a los estilos de conducción de ambos pilotos. Con él, el equipo podrá ensayar algunas estrategias para aprovechar mejor las características del sistema de propulsión híbrida de Mercedes. Las primeras simulaciones advierten que el rendimiento estará limitado por la capacidad y recarga de las baterías: se espera que los nuevos autos tengan que girar entre 5 y 7 segundos más lentos que en 2025. Y será fundamental tener la estrategia adecuada para mejor aprovechar la energía eléctrica disponible.

Countless hours, dedication and team work has formulated our car.



Introducing… A526 🏎️ pic.twitter.com/tmNfQXKwYM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

El motor será decisivo

Al igual que el motor Red Bull Powertrain-Ford, el de Mercedes tiene una importante ventaja sobre los de los rivales. Se dice que, en caliente, se alcanza una tasa de compresión de casi 18:1 (como la utilizada hasta 2025) mientras la permitida por el reglamento es de 16:1. Esto representa una ventaja de entre 1 y 2% de mayor torque y potencia, una diferencia apreciable a una vuelta. Según simulaciones se conseguirían 10 HP adicionales y una reducción de tiempos debido a este factor de entre una y dos décimas de segundo. Esta es una ventaja importante en la F1 actual, aunque se espera que con la nueva reglamentación de motores, las diferencias en 2026 serán más amplias que las habituales.

Ferrari, Honda (proveedora de Aston Martin) y Audi insistieron ante la FIA para que se mida la compresión de 16:1 en caliente. El jueves pasado, en Barcelona, hubo una reunión de los equipos con comisarios de la FIA para tratar el tema y los constructores salieron con las manos vacías: de momento tendrán que ponerse a encontrar las mismas ingeniosas soluciones metalúrgicas que han encontrado Mercedes y Red Bull.

Mattia Binotto, el responsable del equipo Audi, que era ingeniero de motores y “team principal” en Ferrari, explicaba que adaptarse a la nueva situación requeriría como mínimo seis meses. Ese es el plazo mínimo necesario para probar, validar y construir los motores de los que se quedaron aparentemente por detrás. Y eso siempre que se descubra el “truco” de Mercedes y Red Bull.

Flavio Briatore fue el gran responsable del arribo de Colapinto a Alpine, un año atrás GettyImages

Vigilancia mutua

Justamente Mercedes tuvo su “filming day” en Silverstone el jueves con George Russell y “Kimi” Antonelli al volante. La jornada pasó sin incidencias y eso habla bien, de momento, sobre el grupo impulsor de la marca.

Desde este próximo lunes, y rodeados del máximo secreto posible, los equipos rodarán en Montmeló. Los “papparazzi” de la F1 y algunos informantes ya han recorrido los aledaños del circuito para encontrar ángulos favorables para capturar imágenes y tomar tiempos. Ya se comenta que habrá un atasco de drones en el espacio aéreo que rodea al pueblo de Montmeló. Habrá que ver si algún equipo de F1 pone en acción algún arma antiaérea.

Williams, cuyo chasis no pasó las pruebas antichoque, no será de la partida. Le queda el consuelo de que no mostrará sus aciertos o debilidades a los rivales. Estos se vigilarán celosamente, cualquier aleta o solución aerodinámica será cuidadosamente sopesada e igualmente analizada cualquier ralentización debida a la falta de electricidad en las baterías. La F1 entra en una nueva era. A ella pertenecen ya Colapinto y Alpine.

Acabando el acto en el crucero, Gasly y Colapinto subieron nuevamente al escenario y entre ambos, lentamente, descubrieron, más que el coche Alpine, los planes y expectativas –por ahora optimistas- de un equipo que quiere abandonar el fondo del pozo.

Se verá.