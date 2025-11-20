Lance Stroll apuntó contra Franco Colapinto por una crítica: “Quizás está frustrado y enojado con la vida”

El piloto canadiense Lance Stroll le respondió con una ácida respuesta a Franco Colapinto tras las críticas que le hizo el argentino en las carreras de México y Brasil cuando dijo que el piloto de Aston Martin se la pasa “sacando gente de la pista” y que “no usa los espejos”. “Quizás está frustrado y enojado con la vida”, opinó Stroll, sobre el pilarense.

Hace dos semanas en Brasil, en la primera vuelta, Colapinto fue testigo de la maniobra que dejó afuera de la competición, en la primera vuelta, a la joven promesa de Sauber/Audi Gabriel Bortoleto, en una disputa por la posición con Stroll. En esa ocasión, el canadiense acorraló al brasileño cuando intentaba superarlo y el local terminó contra el muro.

Una semana antes, en el Gran Premio de México, quien sufrió a Stroll fue el propio piloto argentino. Tras la largada, también en la primera vuelta, el de Alpine intentó ganarle la posición al de Aston Martin yendo por el exterior. Sin embargo, Stroll se abrió y lo dejó sin espacio para maniobrar, lo que forzó a Colapinto a meter un volantazo para evitar el choque y terminó dando un trompo.

🗣️👀 "NO MIRA LOS ESPEJOS NUNCA STROLL", Colapinto se mostró enojado con lo que hizo el piloto de Aston Martin en la largada del #MéxicoGP.



“Stroll no usa los espejos. Siempre está sacando gente de la pista, no deja espacio, y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro. Es lo que hace siempre”, opinó Colapinto una vez finalizada la carrera en San Pablo. Algo similar a lo que opinó en México, tras su incidente en pista: “No sé para dónde mira cuando ve los espejos. Siempre hace lo mismo. No le deben estar apuntando, la verdad”.

Este miércoles, en la previa de la 22ª fecha del calendario, en Las Vegas, los pilotos fueron entrevistados en lo que se conoce como Media Day, el día que hablan con la prensa. Stroll pasó por el “corralito” de TV y luego habló con los medios gráficos donde se le consultó si estaba al tanto de las declaraciones del argentino en Interlagos. “Sí, me enteré”, dijo, según reportó el medio especializado RacingNews365.

“No sé, quizás está frustrado y enojado con la vida. No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. ¿Cuántos tiene?“, preguntó a los periodistas, que le respondieron que hasta ahora no sumó ningún punto. “Probablemente debería centrarse en lo suyo e intentar sumar algunos puntos en algún momento del año”, añadió, según consignó MotorSport.

Tras ello, el piloto de 27 años (que suma más de 180 carreras en la F. 1) señaló que habló con Bortoleto sobre lo ocurrido, resaltó que no recibió ninguna sanción de parte de la FIA y sostuvo que no le sorprendieron los dichos de Colapinto.

“Hablé con Gabriel después, fue una carrera. Franco debería concentrarse en sumar un punto (...) No me sorprende, tal vez como dije, está frustrado con su temporada, no está donde quiere estar y necesita hablar de cosas irrelevantes”, reflexionó y sumó: “Mi consejo para él sería que tal vez se centrara en lo suyo y quizás anote algún punto este año“.

En lo que va de la temporada, Stroll suma 32 puntos y se ubica en el puesto 15 del Mundial de pilotos. Su mejor posición la obtuvo en Australia, donde finalizó 6°. En la carrera de San Pablo, terminó 16°, justo detrás de Colapinto.