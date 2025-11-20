Qué es el Ferrari Cavalcade Adventure 2025 que casi provoca una tragedia en San Martín de los Andes
El evento exclusivo reúne a 60 entusiastas de la legendaria marca en un recorrido por la Patagonia
2 minutos de lectura
El 16 de noviembre comenzó el Ferrari Cavalcade Adventure 2025, que reúne a 60 entusiastas de la legendaria marca para recorrer, entre otros puntos turísticos, la Patagonia.
La Argentina fue elegida como escenario este año del encuentro que fue noticia ayer por el accidente que sufrió una Ferrari Puro Sangue, participante de la caravana internacional en la Ruta de los Siete Lagos con dos personas a bordo. El automóvil deportivo circulaba a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora, cuando el conductor perdió el dominio del vehículo y se salió de la calzada.
El itinerario de la travesía, que comenzó y concluirá en Buenos Aires, contempla etapas intermedias en destinos icónicos como el hotel Llao Llao en Bariloche, la Ruta de los 7 Lagos, el glaciar Perito Moreno, el estrecho de Magallanes y la ciudad de Ushuaia. El evento se extiende hasta el lunes 24 de noviembre.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, definió el encuentro en su cuenta de Instagram como “un espectáculo visual y un evento que genera un fuerte impacto económico”. Y destacó que “impulsa el turismo de alta gama, dinamiza sectores como la hotelería, gastronomía y transporte, y posiciona al país en el mapa internacional del turismo de experiencias”.
En varios tramos, los automóviles serán transportados en camiones mientras los participantes se desplazan en avión privado para optimizar la movilidad y priorizar la seguridad. Los hoteles seleccionados para alojar a los visitantes incluyen el Faena en Buenos Aires, el Llao Llao en Bariloche, el Xelena en El Calafate y el Arakur en Ushuaia.
En Villa La Angostura el encuentro convocó a más de mil vecinos, y turistas a lo largo de la Avenida Arrayanes para disfrutar de la exhibición de los vehículos deportivos.
