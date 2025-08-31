Dónde ver en directo online el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

El Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 se realiza este domingo desde las 10 (hora argentina) en el circuito de Zandvoort con la participación de los 20 pilotos de las 10 escuderías, entre ellos el argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

La prueba correspondiente a la fecha 15 solo se transmite en vivo través de las plataformas digitales Disney+ Premium y F1 TV Pro (en ambos casos se requiere una suscripción activa). Por televisión, Fox Sports emite la definición en diferido, horas después de su desarrollo. Al momento en que se lleva a cabo la actividad, dispone de un relato sin imágenes de la pista.

El certamen, luego de 14 GP, lo domina McLaren con amplitud gracias a que plasmó en los circuitos la gran diferencia que tiene con las demás escuderías y conquistó 11 pruebas. Oscar Piastri lidera la tabla de posiciones de pilotos con 285 puntos y lo persigue su compañero Lando Norris con 275. Tercero se ubica el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), pero algo lejos con 187 unidades.

Ese es, justamente, el orden en que largan el GP de Países Bajos, por lo que se espera una gran contienda entre los tres pilotos por el liderazgo. Colapinto, por su parte, está yendo de mayor a menor este fin de semana. El viernes dejó buenas sensaciones con un noveno puesto en el segundo entrenamiento (FP2). Sin embargo, no pudo repetir esa actuación el sábado y, tras terminar último en la FP3, quedó eliminado en la Q1 de la clasificación. El argentino larga 16° la final mientras que su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, sale 14°.

El pilarense disputó ocho carreras en la temporada y todavía no sumó. Alpine tiene 20 unidades en la clasificación de constructores, en la que marcha último, y todos los consiguió Gasly. En el lado opuesto, McLaren se encamina a la corona con 559 tantos porque su inmediato perseguidor es Ferrari con 260.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

31 de agosto: GP de Países Bajos en Zandvoort.

7 septiembre: GP de Italia en Monza.

21 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

5 de octubre: GP de Singapur.

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

