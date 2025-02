El mensaje por San Valentín de Alpine a Colapinto: “Estamos hechos el uno para el otro”

La escudería Alpine de Fórmula 1 le dio un nuevo significado al día de los enamorados. Este 14 de febrero, Día de San Valentín, el equipo francés de la máxima categoría del automovilismo mundial le dedicó una publicación a su nuevo amor: Franco Colapinto, el joven piloto argentino que llegó a sus puertas tras su breve pase por Williams. A través de su cuenta de Instagram, compartieron fotos del corredor oriundo de Pilar junto con frases relacionadas con su argentinidad.

“Cada vuelta contigo se siente como una victoria”, escribieron, y siguieron con una cómica frase relacionada con la máxima categoría del automovilismo: “Sin ti, soy un F1 sin combustible. No avanzo”.

El mensaje del equipo francés dedicado a Colapinto @alpinef1team

Colapinto fue uno de los protagonistas de la Fórmula 1 el año pasado cuando reemplazó a Logan Sargeant, con quien la escudería Williams finalizó su contrato tras un fuerte accidente en el Gran Premio de Países Bajos. Su ida le dio la oportunidad al joven piloto de lucirse y convertirse en el primer argentino en la máxima categoría tras 23 años. En 2024, participó en nueve carreras. Aunque nunca llegó al podio, generó un enorme furor en el público, más que nada entre los argentinos, y se llevó un curioso récord: fue el primer piloto menor de 22 años que terminó sus primeras cinco carreras mejorando su posición de largada.

Luego de un año lleno de cambios, y de semanas de incertidumbre, Colapinto aterrizó en Alpine, donde continúa como piloto de reserva y pruebas. Aun así, un cambio no es imposible. El proyecto revela que podría tomar una butaca en el Gran Circo: el argentino tiene el fuerte apoyo de Flavio Briatore y Olivier Oakes, figuras claves dentro de la escudería.

Franco Colapinto en Alpine F1 Fórmula 1 Instagram @Alpinef1team

Por ello no sorprende la nueva publicación del equipo francés y que solo le haya dedicado un mensaje a su piloto de reserva. “Ganar en la F1 es genial, pero ganar tu corazón lo es todo” , continuaron. También destacaron la nacionalidad de Colapinto: “Como Argentina y el mate, estamos hechos el uno para el otro” . “Contigo a mi lado siempre estoy en la pole position”, cerraron.

La semana pasada el piloto hizo su primera aparición a bordo de un auto de Alpine. El video fue compartido por Briatore, consejero ejecutivo y uno de los principales en apoyarlo en su pase. El contrato de Colapinto vino con fuertes expectativas. El español Villadelprat, experimentada figura de Fórmula 1 y muy cercano a Briatore, mencionó los planes para el argentino en diálogo con el canal Data Performance F1. “Voy a decir una cosa que sonará muy mal y que puedo decir solo por la experiencia del personaje que yo conozco, que es Flavio. No creo que Flavio crea en [Jack] Doohan. No, no lo creo. No lo creo. Entonces, Doohan tiene las carreras contadas” , sostuvo.

Otra de las imágenes compartidas por Alpine, donde se ve el termo de Colapinto con figuras argentinas como Lionel Messi @alpinef1team

Doohan es el actual piloto titular y el que podría facilitar el ascenso de Colapinto. Esto se debe a que el australiano tiene un contrato que solo le asegura su lugar en la grilla en cinco grandes premios más. “Flavio cree que tiene el siguiente Michael Schumacher o el siguiente Fernando Alonso con Colapinto. Estos destellos que hemos visto en Colapinto, que son destellos de un grande... Flavio cree que puede ser un grande de los grandes. Por eso invirtió 20 millones”, señaló Villadelprat.

Si Doohan no brinda buenos resultados en sus próximas competencias en 2025, el argentino podría ser la primera opción para ocupar el asiento titular.

Aun así, su vuelta a Williams no está descartada, según sostuvo James Vowles, jefe del equipo. “La decisión tuvo que ver con todo. Creo que los pilotos de Fórmula 1 que merecen estar en el deporte, y él lo merece, deberían conducir un coche de Fórmula 1. No necesariamente como piloto reserva para nosotros. Tenemos dos grandes pilotos para los próximos dos años”, comentó a Sky Sports durante la gala de los Autosport Awards.

“Como pueden ver, no es un adiós para él, seguirá con nosotros en el período venidero después de eso, así que para mí, también es una inversión en el futuro”, agregó.

