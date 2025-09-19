Carlos Sainz cometió un cómico error este viernes en las prácticas de Fórmula 1 en Bakú, Ayerbaiyán. Es que el piloto de Williams Racing se confundió de box y, en vez de ir al de la escudería británica, se dirigió al pit de Alpine. El año pasado, el argentino Franco Colapinto había sido noticia por cometer el mismo error, pero al revés: fue al box de la escudería francesa en vez de a Williams Racing.

Sainz es quien hoy reemplaza a Colapinto en la escudería británica luego de que se fuera a Alpine. El video, que se compartió en redes sociales, muestra el momento en el que el español se dirige al box, apaga los motores y se queda en espera de los mecánicos. Sin embargo, los hombres alrededor lucían confundidos y se miraban entre sí. Ninguno de ellos se acercó al auto.

Fue entonces que uno de ellos habló con Sainz y le hizo una seña de que ese era el box de Alpine. Ambos pit se encuentran muy cerca, por lo que el piloto solo debió trasladarse unos metros para adelante para ingresar al de Williams Racing.

El momento en el que Carlos Sainz se confundió y entró al box de Alpine en las prácticas de Fórmula 1 en Bakú

El hecho causó la risa de los fanáticos y la escudería francesa publicó al respecto en sus redes sociales. “Err... @WilliamsRacing, ¿Carlos se acaba de parar en nuestro box?”, escribieron, junto con un conocido meme que muestra a un hombre confundido.

Los usuarios no tardaron en sumarse a los comentarios. “Si tuviera una moneda por cada vez que un piloto de Williams se detuvo en el box de Alpine recientemente tendría dos monedas. Que no es mucho, pero es raro que haya pasado dos veces”, detalló uno de ellos, en referencia al episodio de Colapinto el año pasado. “Carlos dejando el CV”, escribió otro.

Errr… @WilliamsRacing Carlos just stopped in our box? 😅 pic.twitter.com/XCOWBfnnbr — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 19, 2025

Sainz viene de una dura temporada, donde perdió mucho en relación con su compañero Alexander Albon. En la primera serie de prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán, la carrera se vio interrumpida a los 15 minutos de actividad en pista cuando Sainz pasó por encima del bordillo en la última curva y perdió un trozo de fibra de carbono.

El accidente obligó a la dirección de carrera a parar la sesión. Veinte minutos más tarde, los pilotos volvieron a la pista. Sainz terminó en el noveno puesto.

El piloto de Williams, Carlos Sainz, de España, camina por los boxes después de la carrera del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno Manu Fernandez - AP

Tras la carrera, el español admitió que hay preocupación en su equipo por el rendimiento del auto, en particular los sábados, donde encuentran problemas con los neumáticos. Esperan solucionarlo este fin de semana en el GP de Azerbaiyán.

“Sí, preocupa (los sábados), eso es lo que más nos preocupa. Porque vemos el circuito y vemos que tiene tipos de curva y características que nos debería ir bien y el auto debería ser rápido”, sostuvo en declaraciones facilitadas por ‘DAZN’.

Con información de Europa Press