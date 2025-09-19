F1 en Azerbaiyán: cuándo se corre la clasificación del GP 2025

La Fórmula 1 (F1) sigue este fin de semana en el circuito callejero de Bakú, correspondiente al Gran Premio de Azerbaiyán y a la fecha 17 de la temporada que lidera en el Campeonato de Pilotos el australiano Oscar Piastri con McLaren con 324 unidades, delante de su compañero Lando Norris con 293. Tercero se ubica Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente y ganador del GP de Italia en la jornada pasada, con 230.

En el certamen de constructores, luego de 16 Grandes Premios, el ritmo también lo marca McLaren con amplitud gracias a que plasmó en los circuitos la gran diferencia que tiene con las demás escuderías: conquistó 12 pruebas y le saca 337 puntos a su perseguidor más cercano, Ferrari.

Este sábado, después de la tercera práctica (a las 5.30 de la Argentina) tendrá lugar la clasificación desde las 9. La carrera central será este domingo, desde las 8. Todas las instancias se pueden seguir en vivo por televisión a través de Fox Sports.

El tetracampeón neerlandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Italia, en el último acto de la Fórmula 1 Luca Bruno - AP

El argentino Franco Colapinto compite este fin de semana, por undécima vez en 2025 y a bordo de uno de los A525 de Alpine. Viene de quedar 17° en el GP de Italia y es el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos.

El compañero de Pierre Gasly sumó el año pasado sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo, aunque con Williams, la escudería en la que debutó.

Franco Colapinto y Pierre Gasly tuvieron un rendimiento similar en el Gran Premio de Italia Joe Portlock - Getty Images Europe

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2025

Viernes 19 de septiembre

5.30 : Práctica 1.

: Práctica 1. 9: Práctica 2.

Sábado 20 de septiembre

5.30 : Práctica 3.

: Práctica 3. 9: Clasificación.

Domingo 21 de septiembre

8: Final.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Colapinto llegó a Alpine a principios de este año, proveniente de Williams, donde debutó en F1 en 2024 y corrió nueve carreras con una irrupción asombrosa. En lo que va del 2025 afrontó diez fechas y aún no pudo sumar puntos, como si lo hizo el año pasado en Bakú (4) y Austin (1). El rendimiento del auto en la actualidad es el peor de la grilla, muy por detrás de rivales directos como Haas o Kick Sauber. Y el pilarense sufre las consecuencias. Fue 11° en Países Bajos, 13° en Mónaco y Canadá, 15° en España y Austria, 16° en Imola, 17° en Monza, 18° en Hungría y 19° en Bélgica; mientras que en Gran Bretaña se vio obligado a abandonar antes de la largada por una falla mecánica.

Cómo ver online el Gran Premio de Azerbaiyán

Todas las instancias de la fecha 17 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).