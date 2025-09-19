F1 en Azerbaiyán: cuándo se corre la clasificación del GP 2025

El Gran Circo continúa este fin de semana con la fecha 17 en el circuito callejero de Bakú; el argentino Franco Colapinto estará a bordo de su Alpine
- 3 minutos de lectura'
La Fórmula 1 (F1) sigue este fin de semana en el circuito callejero de Bakú, correspondiente al Gran Premio de Azerbaiyán y a la fecha 17 de la temporada que lidera en el Campeonato de Pilotos el australiano Oscar Piastri con McLaren con 324 unidades, delante de su compañero Lando Norris con 293. Tercero se ubica Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente y ganador del GP de Italia en la jornada pasada, con 230.
En el certamen de constructores, luego de 16 Grandes Premios, el ritmo también lo marca McLaren con amplitud gracias a que plasmó en los circuitos la gran diferencia que tiene con las demás escuderías: conquistó 12 pruebas y le saca 337 puntos a su perseguidor más cercano, Ferrari.
Este sábado, después de la tercera práctica (a las 5.30 de la Argentina) tendrá lugar la clasificación desde las 9. La carrera central será este domingo, desde las 8. Todas las instancias se pueden seguir en vivo por televisión a través de Fox Sports.
El argentino Franco Colapinto compite este fin de semana, por undécima vez en 2025 y a bordo de uno de los A525 de Alpine. Viene de quedar 17° en el GP de Italia y es el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos.
El compañero de Pierre Gasly sumó el año pasado sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo, aunque con Williams, la escudería en la que debutó.
Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2025
Viernes 19 de septiembre
- 5.30: Práctica 1.
- 9: Práctica 2.
Sábado 20 de septiembre
- 5.30: Práctica 3.
- 9: Clasificación.
Domingo 21 de septiembre
- 8: Final.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Colapinto llegó a Alpine a principios de este año, proveniente de Williams, donde debutó en F1 en 2024 y corrió nueve carreras con una irrupción asombrosa. En lo que va del 2025 afrontó diez fechas y aún no pudo sumar puntos, como si lo hizo el año pasado en Bakú (4) y Austin (1). El rendimiento del auto en la actualidad es el peor de la grilla, muy por detrás de rivales directos como Haas o Kick Sauber. Y el pilarense sufre las consecuencias. Fue 11° en Países Bajos, 13° en Mónaco y Canadá, 15° en España y Austria, 16° en Imola, 17° en Monza, 18° en Hungría y 19° en Bélgica; mientras que en Gran Bretaña se vio obligado a abandonar antes de la largada por una falla mecánica.
Cómo ver online el Gran Premio de Azerbaiyán
Todas las instancias de la fecha 17 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+ Premium.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
"Muy, muy lejos". La sinceridad de Colapinto tras otro viernes olvidable en el trazado callejero de Bakú
En el fondo. Otro flojo rendimiento de los Alpine en la segunda práctica libre de Bakú: Colapinto hizo el peor tiempo
Mal viernes de Alpine. Franco Colapinto: videos y reacciones en las redes de la Fórmula 1 en el GP de Azerbaiyán
- 1
Colapinto y su regreso a Bakú: “Feliz de volver a este circuito, pero no será una carrera fácil”
- 2
Cómo salió Franco Colapinto en las prácticas de hoy en Bakú, en el GP de Azerbaiyán
- 3
Franco Colapinto terminó último en la segunda práctica libre de Bakú
- 4
Horarios de las prácticas del Gran Premio de la F1 en Azerbaiyán, con Franco Colapinto