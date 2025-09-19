Franco Colapinto asumió los problemas del Alpine tras el mal viernes en Bakú: “Estamos muy, muy lejos”

Después de terminar penúltimo y último en las dos sesiones de entrenamiento de la Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú (Azerbaiyán), el argentino Franco Colapinto se sinceró sobre las posibilidades de su Alpine en ese trazado: “Estamos muy, muy lejos”, dijo en un breve contacto con la prensa tras concluir la actividad del viernes.

“No vi mucha mejora de la primera a la segunda práctica. Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches, un circuito callejero de tanta curva lenta en el que no estamos encontrando el balance”, añadió el piloto argentino en declaraciones a ESPN. Y continuó: “Creo que Pierre (Gasly, su compañero de equipo) hizo unos cambios que ayudaron un poco y mejoró un poquito. Hay que trabajar para mañana, pero está siendo un día difícil. Estamos muy, muy lejos. Así que… a laburar para mañana".

La actividad de Colapinto continuará este sábado desde las 5.30 de la mañana (hora de la Argentina) con la tercera práctica libre en el mismo trazado de la capital azerí. Más tarde, y desde las 9 de la mañana (hora de la Argentina), el pilarense correrá la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, que se correrá el domingo desde las 8 de la mañana (hora de la Argentina).

En la segunda de las dos prácticas del viernes, Colapinto quedó a 355 milésimas del español Fernando Alonso, quien terminó en el puesto 19. Y a más de dos segundos del inglés Lewis Hamilton, el más rápido del entrenamiento. La escasa carga aerodinámica que plantearon los ingenieros en los autos de la escudería francesa hizo que los Alpine no perdieran rendimiento en el sector de la recta -que se hace a fondo-, pero que se complicaran (y mucho) en las partes trabadas. Como ejemplo, el sector 2 de la pista azerí tiene ¡10 curvas! Si el auto no va bien allí, la vuelta termina siendo mala. Y lo padecieron tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto.

“Es un poco el compromiso que tenemos (el de la baja carga). Nos está costando. Ahora hay que trabajar para mañana, pero obviamente es un circuito que nos está costando”, asumió Colapinto en la nota con ESPN. Los ingenieros de Alpine tienen trabajo.

El resumen de la segunda práctica en Bakú

Esta vez, los autos de la escudería francesa no penaron tanto por la falta de velocidad, sino más bien por su inestabilidad en las curvas. Los cambios aerodinámicos hicieron que no perdieran demasiado tiempo en las zonas de rectas y aceleración a fondo. Sin embargo, los autos de Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly sufrieron en las zonas trabadas del circuito callejero de Bakú.

Así, en el primer entrenamiento del viernes, caracterizado por un incidente en la pista -desprendimiento de un pianito- que mandó a los pilotos a boxes, Colapinto terminó 19º y Gasly fue vigésimo. En la segunda tanda, el argentino concluyó último a más de dos segundos del líder, Lewis Hamilton. El piloto francés mejoró un poco y subió hasta el puesto 16. Quedó a 1.381 segundos del inglés de Ferrari.

Lo mejor del viernes en Bakú

Justamente el equipo italiano fue el gran protaginista: Hamilton dominó la segunda tanda, en la que Lando Norris (McLaren) no pudo recuperarse de un golpe en la suspensión trasera. El Cavallino Rampante hizo el 1-2 con Leclerc en el segundo lugar. Y por detrás se ubicaron ambos Mercedes: los de George Russell (3º) y el italiano Andrea Kimi Antonelli (4º).

Antes, en la primera práctica en el circuito callejero de Bakú, Colapinto había estado un poco mejor. En una tanda que estuvo casi 25 minutos detenida por un incidente con un pianito y los funcionarios de la carrera debieron arreglarlo, el argentino terminó en el puesto 19, por delante de Gasly. Fue 119 milésimas más rápido que el piloto galo.