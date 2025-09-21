En qué canal pasan el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2025 hoy

La fecha 17 del Gran Circo se lleva a cabo este fin de semana en el circuito callejero de Bakú; Franco Colapinto largará en el 16° puesto de la parrilla
El Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 (F1), en el circuito callejero de Bakú, tendrá lugar este domingo desde las 8 (horario argentino) en la que es la carrera central de la fecha 17 del Gran Circo. El argentino Franco Colapinto asumirá su décimo compromiso con Alpine, en la misma pista en la que el año pasado logró sus primeros puntos en la categoría: fue 8° a bordo de Williams, la escudería en la que debutó.
Este sábado, justamente, el pilarense chocó en la curva 4, la misma en la que se accidentó el año pasado con su otro equipo, y si bien lo llegó a la Q1, sus fanáticos se ilusionan ante la coincidencia: tras ello en 2024, terminó 8°, su mejor puesto en la F1. Esta vez largará 16°.
Así larga el Gran Premio de Azerbaiyán
El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió la pole para la carrera de este domingo, después de superar en los últimos segundos al español Carlos Sainz (Williams), que arrancará segundo, todo en una sesión de clasificación con hasta seis banderas rojas.
Hasta seis veces se detuvo la acción en Bakú, tres en la Q1, una en la Q2 y otras dos en la Q3, donde el difícil trazado urbano y, sobre todo, el viento, complicaron el trabajo de los pilotos.
El líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), fue uno de los siete corredores que terminaron contra el muro, una suerte que también corrieron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el tailandés Alexander Albon (Williams), alemán Nico Hulkenberg (Kick Sauber), el francés Pierre Gasly (Alpine), el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el británico Ollie Bearman (Haas).
Full results from an EPIC qualifying session 🍿#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/pCgwdFeFOj— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
Cómo ver online el Gran Premio de Azerbaiyán
La competencia se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- DGO, Telecentro Play y Flow .
- Disney+ Premium.
- F1 TV Pro.
Max Verstappen (Red Bull) dominó ampliamente en el Gran Premio de Italia que se realizó el domingo 7 y correspondió a la última jornada disputada de la competencia en curso y le descontó algunos puntos en la tabla de posiciones de pilotos a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes se ubicaron segundo y tercero, respectivamente.
El neerlandés, con su tercera victoria en el año, llegó a las 230 unidades y sigue lejos de Piastri y Norris, pero no se baja de la pelea por el título a falta de ocho jornadas (contando la de este domingo).
El líder del torneo es el australiano con 324 tantos mientras que el británico suma 293 y achicó el margen apenas tres puntos gracias a que llegó por delante suyo en un cierre de carrera atípico y curioso por lo que está en juego. A poco del epílogo, Norris, siendo segundo en la pista en el autódromo de Monza por detrás del tetracampeón vigente, ingresó a los pits y su equipo tuvo un error que retrasó su regreso, lo que fue aprovechado por Piastri para escalar al segundo lugar. Sin embargo, McLaren se hizo cargo de la situación y dio la orden de que Piastri le devuelva ese lugar.
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- 21 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.
- 5 de octubre: GP de Singapur.
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).
- 26 octubre: GP de México en Ciudad de México.
- 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
