Fórmula 1 hoy: próxima carrera y todo lo que se sabe del GP de Japón

Tras una semana de descanso, este fin de semana vuelve la Fórmula 1 (F1) con el Gran Premio (GP) de Japón, que se llevará a cabo en el Circuito de Suzuka. Es la última fecha antes del primer parate, que será de más un mes por la cancelación de los GPs de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la guerra que tiene en jaque a Medio Oriente. Entonces, tras Japón, el Gran Circo retoma su actividad a principios de mayo en Miami.

En suelo nipón, Franco Colapinto intentará emular lo hecho en China, cuando finalizó en el décimo lugar y sumó su primer punto con Alpine. La clave de aquella jornada histórica fue su nivel de manejo, una largada impecable, una defensa excelsa y una gestión de neumáticos más que positiva. Gracias a todo eso, quedó tercero en las votaciones a Piloto del Día, solo por detrás de Antonelli y Lewis Hamilton (Ferrari).

El argentino Franco Colapinto sumó su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China Asanka Brendon Ratnayake - AP

El Circuito de Suzuka es uno de los más técnicos y exigentes del calendario. Tiene forma de “8″, dos rectas largas y varias curvas de alta velocidad. También combina sectores muy fluidos, como las “eses” del primer tramo, con frenadas fuertes, lo que obliga a gestionar bien la energía a lo largo de la vuelta para encontrar un equilibrio perfecto. Es un trazado donde la confianza del piloto marca la diferencia, porque no hay margen para errores.

En 2025, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la victoria con 1.423s de ventaja sobre el británico Lando Norris (McLaren). El piloto con más victorias en Suzuka es el alemán Michael Schumacher, con seis: 1995, 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004. Sin embargo, el dato llamativo es que Verstappen se quedó con el primer puesto en las últimas cuatro ediciones del GP de Japón. El récord de vuelta lo tiene el británico Lewis Hamilton, con 1:30.983 en 2019.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026

George Russell (Mercedes): 51 puntos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 47

Charles Leclerc (Ferrari): 34

Lewis Hamilton (Ferrari): 33

Oliver Bearman (Haas): 17

Lando Norris (McLaren): 15

Pierre Gasly (Alpine): 9

Max Verstappen (Red Bull): 8

Liam Lawson (Racing Bulls): 8

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 4

Isack Hadjar (Red Bull): 4

Oscar Piastri (McLaren): 3

Carlos Sainz Jr. (Williams): 2

Gabriel Bortoleto (Audi): 2

Franco Colapinto (Alpine): 1

Esteban Ocon (Haas): 0

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Alexander Albon (Williams): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Fernando Alonso (Aston Martin): 0

George Russell lidera la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026; ganó el GP de Australia y el sprint de China JADE GAO - AFP

Todos los ganadores del GP de Japón