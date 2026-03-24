Fórmula 1 hoy: próxima carrera y todo lo que se sabe del GP de Japón

La tercera jornada se llevará a cabo este fin de semana en el Circuito de Suzuka, donde Max Verstappen se quedó con la victoria en las últimas cuatro carreras
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Tras una semana de descanso, este fin de semana vuelve la Fórmula 1 (F1) con el Gran Premio (GP) de Japón, que se llevará a cabo en el Circuito de Suzuka. Es la última fecha antes del primer parate, que será de más un mes por la cancelación de los GPs de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la guerra que tiene en jaque a Medio Oriente. Entonces, tras Japón, el Gran Circo retoma su actividad a principios de mayo en Miami.
En suelo nipón, Franco Colapinto intentará emular lo hecho en China, cuando finalizó en el décimo lugar y sumó su primer punto con Alpine. La clave de aquella jornada histórica fue su nivel de manejo, una largada impecable, una defensa excelsa y una gestión de neumáticos más que positiva. Gracias a todo eso, quedó tercero en las votaciones a Piloto del Día, solo por detrás de Antonelli y Lewis Hamilton (Ferrari).
El Circuito de Suzuka es uno de los más técnicos y exigentes del calendario. Tiene forma de “8″, dos rectas largas y varias curvas de alta velocidad. También combina sectores muy fluidos, como las “eses” del primer tramo, con frenadas fuertes, lo que obliga a gestionar bien la energía a lo largo de la vuelta para encontrar un equilibrio perfecto. Es un trazado donde la confianza del piloto marca la diferencia, porque no hay margen para errores.
En 2025, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la victoria con 1.423s de ventaja sobre el británico Lando Norris (McLaren). El piloto con más victorias en Suzuka es el alemán Michael Schumacher, con seis: 1995, 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004. Sin embargo, el dato llamativo es que Verstappen se quedó con el primer puesto en las últimas cuatro ediciones del GP de Japón. El récord de vuelta lo tiene el británico Lewis Hamilton, con 1:30.983 en 2019.
Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026
- George Russell (Mercedes): 51 puntos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 47
- Charles Leclerc (Ferrari): 34
- Lewis Hamilton (Ferrari): 33
- Oliver Bearman (Haas): 17
- Lando Norris (McLaren): 15
- Pierre Gasly (Alpine): 9
- Max Verstappen (Red Bull): 8
- Liam Lawson (Racing Bulls): 8
- Arvey Lindblad (Racing Bulls): 4
- Isack Hadjar (Red Bull): 4
- Oscar Piastri (McLaren): 3
- Carlos Sainz Jr. (Williams): 2
- Gabriel Bortoleto (Audi): 2
- Franco Colapinto (Alpine): 1
- Esteban Ocon (Haas): 0
- Nico Hulkenberg (Audi): 0
- Alexander Albon (Williams): 0
- Valtteri Bottas (Cadillac): 0
- Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
- Lance Stroll (Aston Martin): 0
- Fernando Alonso (Aston Martin): 0
Todos los ganadores del GP de Japón
- Michael Schumacher (Alemania): Seis carreras ganadas.
- Lewis Hamilton (Gran Bretaña): Cinco.
- Sebastian Vettel (Alemania) y Max Verstappen (Países Bajos): Cuatro.
- Gerhard Berger (Austria), Ayrton Senna (Brasil), Damon Hill (Gran Bretaña), Mika Hakkinen (Finlandia) y Fernando Alonso (España): Dos.
- Mario Andretti (Estados Unidos), James Hunt (Gran Bretaña), Alessandro Nannini (Italia), Nelson Piquet (Brasil), Riccardo Patrese (Italia), Rubens Barrichello (Brasil), Kimi Raikkonen (Finlandia), Jenson Button (Gran Bretaña), Nico Rosberg (Alemania) y Valtteri Bottas (Finlandia): Una.
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