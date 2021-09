Fórmula 1: las chispas entre Lewis Hamilton y Max Verstappen y el miedo de terminar en el escritorio

La tensión le dio espacio al estallido. Las batallas que sostienen Lewis Hamilton y Max Verstappen en los circuitos de la Fórmula 1 se replican en los muros de Mercedes y de Red Bull Racing. El objetivo es la conquista de las coronas de Pilotos y de Constructores y nadie está dispuesto a ceder. Las maniobras polémicas y de altísimo riesgo que ensayaron los pilotos en Silverstone y el reciente domingo en Monza resuenan con las voces de los protagonistas y encienden las alarmas en el Gran Circo, que prefiere una disminución de las asperezas.

La variante de Rettifilo resultó tan dramática como la veloz Copse, de Silverstone, donde Verstappen salió despedido contra la barrera de contención a 300km/h. El neerlandés no sufrió lesiones a pesar del fortísimo impacto, aunque debió ser hospitalizado y quedó en observación hasta conocerse los resultados de los estudios médicos; el auto quedó inutilizable. Los 10 segundos de sanción sobre Hamilton levantó quejas en la escuadra de Milton Keynes, en particular porque el británico ganó la carrera. El festejo en el podio fue otra escena crítica: “La falta de respeto es cuando alguien está en el hospital y el otro agitando la bandera como si no hubiera pasado nada, aunque empujó al rival contra el muro y provocó un impacto de 51G. Así no se celebra la victoria, en especial por cómo la consiguieron. Eso es lo que encontré de irrespetuoso y en cierto modo demuestra cómo son [por Mercedes]”, se quejó Verstappen, que tras el incidente en Italia se bajó del auto y siguió su marcha hacia el garaje sin prestarle atención a Hamilton. “Lewis estaba bien, estaba intentando dar marcha atrás cuando yo ya estaba fuera del auto. Cuando no estás bien, no haces eso”, refutó los ataques sobre su actitud.

Max Verstappen se aleja de la escena, mientras Lewis Hamilton se mantiene dentro del Mercedes N°44; el neerlandés le restó importancia a su actitud de no verificar el estado del británico ANDREJ ISAKOVIC - AFP

La sanción de tres puestos en la grilla de Rusia -próximo GP, el 28 de septiembre- que recibió Verstappen indica que el actual puntero del campeonato fue observado como responsable del accidente en Monza. El auto N°33 se montó sobre el bordillo del piano, se descontroló, se trepó al Mercedes y pasó por encima de la cabeza de Hamilton, al que el Halo le salvó la vida. “Creo que nunca me había golpeado un auto la cabeza. Supongo que sólo cuando experimentas algo como eso es cuando te das cuenta de lo frágiles que somos”, señaló sobre la maniobra el séptuple campeón del mundo, que quedó satisfecho con el castigo: “Marca un precedente y creo que es importante por la seguridad de los pilotos que haya reglas estrictas. Estoy orgulloso de los comisarios [deportivos]”.

El impactante choque entre Hamilton y Verstappen

Los papeles se invirtieron de Silverstone a Monza. En Gran Bretaña, la maniobra perjudicó a Verstappen; en Italia, la carrera parecía favorecer a Hamilton. “Fue lo que en el fútbol llaman una falta táctica. Probablemente sabía que si Lewis quedaba por delante ganaría la carrera”, apuntó Toto Wolff, el jefe de Mercedes, sobre el accionar del neerlandés. “Parece que siempre elige forzar la situación en lugar de ceder una posición a Lewis”, agregó Andrew Shovlin, el director de ingenieros del equipo de Brackley. Los ataques fueron repelidos por Red Bull Racing, a través del jefe del equipo, Christian Horner: “Me decepciona que Toto diga que es una falta táctica, es un incidente de carrera. Son dos animales competitivos y están luchando por el campeonato del mundo. Estarán largando uno al lado del otro en la mayoría de las siguientes carreras y seguirán compitiendo, porque hay un respeto entre los dos”.

Lewis Hamilton desciende del Mercedes, tras el espectacular accidente que protagonizó con Max Verstappen en Monza; el británico se mostró satisfecho por la actuación de los comisarios deportivos de penalizar con tres posiciones en la grilla al neerlandés, en el Gran Premio de Rusia ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Para el paddock no hay culpables, aunque advierten que pudieron evitar el desenlace. “Si uno no quiere chocar, no hay accidente. Siempre se va al límite y en esas situaciones estás más expuesto”, comentó Carlos Sainz Jr., piloto de Ferrari. “Se encontraron en una posición desafortunada y en una curva desafortunada”, le restó importancia Fernando Alonso (Renault Alpine). La F.1 solo espera que la escalada no avance. “Está claro que podían evitarlo, pero ninguno quiso ceder. Pudo ser una gran carrera, pero terminaron los dos en la grava. No creo que ninguno vaya a retroceder el resto del año, pero espero que el campeonato se gane en la pista y no en el muro o en la sala de comisarios”, expresó Ross Brawn, director deportivo de la F.1. El francés Alain Prost, que tres décadas atrás sostuvo una feroz rivalidad con Ayrton Senna, con maniobras del calibre que ejecutan Hamilton y Verstappen, repasó: “Es un incidente de carrera. Lewis jugó de forma honesta y dejó espacio. Sin el toque estoy convencido de que habría salido por delante en esa curva”.

Con dificultades, y asistido por los auxiliares en Silverstone, Max Verstappen se baja del Red Bull que quedó destruido después del toque con Hamilton

Ocho carreras le restan al calendario, ocho duelos entre dos espadas filosas y decididas a batallar sin cuartel.

LA NACION