Franco Colapinto, en vivo: el argentino prueba su Alpine en el test de la F1 en Bahréin

Franco Colapinto se sube este viernes al monoplaza de Alpine en el circuito de Sakhir, durante la última jornada de entrenamientos oficiales de la máxima categoría del automovilismo. La actividad en Bahréin marcó el miércoles el inicio de la preparación para el calendario anual con la participación de las principales escuderías del mundo.

Ese día, un problema técnico detuvo al auto en plena pista, pero después de casi una hora de incertidumbre, y tras ser removido por una grúa y revisado por su equipo, el piloto argentino de Alpine regresó a la práctica.

Este viernes, Colapinto finalizará los tests de pretemporada. Según la planificación de la escudería francesa, el argentino sería el primer piloto del equipo en salir a pista, mientras que su compañero Pierre Gasly tomará el relevo durante la sesión de la tarde.

La categoría programó otra instancia final de pruebas entre el 18 y el 20 de febrero en este mismo escenario. Estas jornadas anteceden al viaje de los equipos hacia Australia para la primera competencia oficial del campeonato.

Colapinto comienza la ultima prueba de la semana

“Mañana productiva”

Productive morning. Onwards to the final evening session of the first test. pic.twitter.com/zDjDp88UFE — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 13, 2026

“Mañana productiva. Seguimos hacia la última sesión vespertina del primer test”, escribió Alpine a través de su cuenta de X, junto a una foto de Colapinto.

Resultados de la mañana

Mercedes volvió a liderar los tiempos de la mano del británico George Russell, que registró 1m33s918, lo mejor hasta ahora, en 78 vueltas. El segundo fue Lewis Hamilton (Ferrari) a tres décimas, con su mejor marca personal: 1m34s209 en 69 vueltas. El tercero fue Max Verstappen, que el jueves había realizado explosivas declaraciones sobre los nuevos coches de la F1.

El neerlandés, que marcó 1m35s972 en su mejor vuelta, sorprendió a todos con duras críticas a los cambios que está experimentando la categoría. “En realidad, para ser honesto, no es nada divertido de conducir”, manifestó Verstappen a la cadena Sky Sport.

Al compararlo con la Fórmula E, la serie totalmente eléctrica donde la gestión de la energía es crucial para la táctica de cada piloto, el piloto de la escudería Red Bull señaló: “¿Qué se supone que diga sobre eso? Es un poco como la Fórmula E cargada con esteroides”.

Los resultados de la primera tanda en Sakhir

Max Verstappen registró el mejor tiempo de la mañana inaugural con una marca de 1m 35,433s. El piloto de Red Bull lideró la tabla de posiciones durante la mayor parte de la sesión matutina. La jornada presentó dificultades de adherencia para varios protagonistas en el asfalto. Lewis Hamilton protagonizó un trompo con su Ferrari y Verstappen bloqueó sus neumáticos en la primera curva del circuito antes de continuar su marcha.

Oscar Piastri finalizó en el segundo lugar con su coche de McLaren a una diferencia de 0,169 segundos respecto al puntero. George Russell ubicó a su Mercedes en la tercera posición con una brecha de seis décimas sobre el mejor tiempo. La lista de los cinco mejores incluyó a Hamilton y al francés Esteban Ocon con el equipo Haas.

La estructura de Alpine sumó kilómetros previos en el autódromo de Barcelona antes de llegar a este trazado. Franco Colapinto acumuló 60 vueltas en la jornada inicial de España, cifra que equivale a 279 kilómetros de recorrido. El cierre de aquella semana sumó otros 58 giros adicionales para alcanzar 270 kilómetros de datos para los ingenieros.

El espaldarazo de Steve Nielsen

A la par de su rendimiento en la pista, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, se mostró confiado en que esta temporada se pueda ver lo mejor de Franco, que este viernes volvió a subirse al número 43 en el circuito de Bahréin, donde registró el sexto mejor tiempo.

Nielsen expresó, con cautela: “Creo que Franco es un talento y que quizás sea de desarrollo más gradual, quizá esté evolucionando más lentamente que algunos de los otros”, señaló el británico al sitio Motorsport.com. Luego, Nielsen le dio un espaldarazo: “Lo vimos el año pasado producir algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre Gasly, que desafortunadamente fue nuestra única referencia en algunas carreras porque estábamos en el fondo. Pero no, creo que Franco mejorará con el tiempo, ya lo estamos viendo. Y si le hemos dado un auto mejor, que estoy seguro de que lo hemos hecho, entonces creo que veremos lo mejor de él”, concluyó.

Acerca de la evolución en el auto, Nielsen afirmó: “No es ningún secreto que el auto del año pasado tenía algunos problemas. Hemos solucionado absolutamente algunos de ellos con este auto, lo cual es genial”. Y analizó el panorama general: “Los pilotos ahora pueden usar mucho más los pianos. No se están quejando del comportamiento, pero supongo que es porque ya no estamos en la era del efecto suelo. Así que algunos de esos grandes hándicaps están resueltos”.