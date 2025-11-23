GP de Las Vegas: la indignación de Colapinto por los fuegos artificiales tras la carrera

Mientras Max Verstappen, Lando Norris y George Russell festejaban en el podio tras un nuevo triunfo en el GP de Las Vegas de este domingo, Franco Colapinto protagonizó un insólito momento al quejarse de los fuegos artificiales que la organización de la Fórmula 1 utilizó durante la ceremonia de cierre. El intenso ruido le impidió escuchar a los periodistas argentinos que lo esperaban para analizar su desempeño en la carrera.

El piloto de Alpine, que terminó en último lugar, intentó responder las preguntas de la prensa, pero la pirotecnia lo desconcertó. “Venís a hablar y te tiran los fuegos artificiales”, bromeó uno de los cronistas. Colapinto, visiblemente molesto, respondió: “No te escucho nada, boludo... Hay perros, hay animales”. El ruido continuó y el pilarense siguió mostrando fastidio: “Son las 10 de la noche, boludo”.

Visiblemente incómodo, Colapinto continuó haciendo gestos de molestia por el ruido que no cesaba. “Son las 10 de la noche, boludo”, volvió a quejarse. “Acá no duerme nadie”, le respondió entre risas otro de los cronistas. “Se creen que es Navidad, boludo”, dijo el piloto, que seguía sin poder escuchar.

El momento viral de Colapinto

La incomodidad fue en aumento y Colapinto terminó cuestionando el despliegue de la organización: “¿Sabés lo que vale esto? What the fuck... (qué carajo, en inglés) La guita que se gastan en esa pelotudez”.

El resultado de la carrera

El argentino —que fue recientemente oficializado para la temporada 2026 en la escudería francesa— terminó en el puesto 15º del GP de Las Vegas, en el mismo puesto que tuvo en la partida, pero por tres abandonos y por una sanción que tuvieron los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

En la primera curva fue empujado por su excompañero de la escudería Williams, Alexander Albon, cuyo contacto desde atrás le provocó un daño que se extendió por el resto de las vueltas. “Una carrera muy frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tenía cero grip. Parecía... No se podía doblar el volante, que se corría la parte de atrás... No, no... No sé si todo es por los daños que tenía o qué, pero la verdad es que fue un desastre hoy el auto. Tuve cero grip toda la carrera atrás, no podía acelerar, no podía doblar con freno, combinar en la entrada, porque se corría, y cada vez que trataba de cargar la rueda trasera se movía”, dijo Colapinto tras los resultados.

Franco Colapinto largó en la posición 15. Captura ESPN

Y añadió: “No sé cuántos puntos fueron [de carga aerodinámica], pero tampoco era como para sentir tan mal al auto. Una carrera mala, muy mala. Íbamos despacio”.

Pierre Gasly, su compañero en Alpine, largó décimo y llegó 13º, pese a un incidente en el que Gabriel Bortoleto chocó al Aston Martin de Lance Stroll, quien a su vez impactó al francés. Aunque Gasly mostró un mejor ritmo que Colapinto, ambos quedaron lejos de los puntos. La próxima cita será en Medio Oriente, en el Gran Premio de Qatar.

Un duro precio por el toque de Albon

Colapinto pagó un duro castigo tras haber arrancado cerca del medio del pelotón: aquel choque desde atrás de Alex Albon (Williams) le rompió el difusor del túnel de efecto suelo del A525 y le trajo serias consecuencias. Comprobado por los sensores del equipo, perdió Colapinto 5% de carga aerodinámica y ello arruinó cualquier posibilidad de un ritmo serio de carrera. Iba a penar durante el resto de las 60 vueltas con una desventaja equivalente a 1,5 a 2 segundos respecto de las posibilidades de su automóvil.

Franco Colapinto y otra carrera para el olvido por culpa de otro piloto; en este caso, Albon, que lo tocó de atrás HECTOR VIVAS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Lo iban a superar sucesivamente Pierre Gasly, remontando después de su trompo, Yuki Tsunoda (Red Bull) y Liam Lawson, que también se había retrasado. En el muro de los lamentos que suele ser habitualmente el “corralito” para las entrevistas, Franco se mostró impotente ante la situación que le había tocado vivir y lo expresó en las cámaras, más allá de su ocurrencia respecto de los fuegos artificiales.