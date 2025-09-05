Horario de la clasificación del GP de Italia de Fórmula 1

Este sábado, a partir de las 11 (hora argentina), Franco Colapinto afrontará su décima clasificación como piloto de Alpine en la Fórmula 1. El argentino se encuentra en Monza para el Gran Premio de Italia, el 16° de esta temporada que tiene a Oscar Piastri (McLaren) como líder indiscutido del campeonato de pilotos. Tanto la qualy como la carrera, programada para el domingo a las 10 (horario argentino), se pueden ver en vivo únicamente por streaming a través del plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV.

Colapinto llegó a la escudería francesa a principios de este año, proveniente de Williams, equipo en el que debutó en F1 y corrió nueve carreras con resultados dispares, pero con una irrupción asombrosa. En la primera parte de este 2025 fue suplente de Jack Doohan, quien estuvo a prueba y no rindió. El argentino, por su parte, aún no logró hacer pie en la escudería francesa y terminó 11° en Países Bajos, 13° en Mónaco y Canadá; 15° en España y Austria; 16° en Emilia-Romagna; 18° en Hungría y 19° en Bélgica, además de abandonar antes del comienzo del GP de Gran Bretaña por un fallo mecánico.

Franco Colapinto regresa al circuito en el que debutó en la Fórmula 1, hace un año, con Williams Clive Rose - Getty Images Europe

En el primer entrenamiento libre de este viernes, Lewis Hamilton (Ferrari) fue el más rápido con un tiempo de 1:20.117. Colapinto, por su parte, fue reemplazado por el piloto de reserva estonio Paul Aron.

En el segundo ensayo, Lando Norris (McLaren) lideró con un tiempo de 1:19.878, a 1.686 de Colapinto, que terminó último.

Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de Italia

Viernes 5 de septiembre

Práctica libre 1 : No participó, en su lugar estuvo Paul Aron.

: No participó, en su lugar estuvo Paul Aron. Práctica libre 2: 20°.

Sábado 6 de septiembre

7.30: Práctica libre 3.

Práctica libre 3. 11: Clasificación.

Domingo 7 de septiembre

10: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Italia se disputa este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza, el “Templo de la Velocidad”, con la clasificación programada para este sábado a las 11 (horario argentino) y la carrera para el domingo a las 10. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los dos pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, son los favoritos a quedarse con la pole position en el GP de Italia 2025. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50 por cada uno. Más atrás aparecen el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 6.00, y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con 10.00.