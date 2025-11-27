Horario de la clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025

La 23° fecha de esta temporada se disputa en el Circuito Internacional de Lusail con la presencia de Franco Colapinto; la actividad comienza este viernes en la mañana de la Argentina
Este sábado, a partir de las 15 (hora argentina), Franco Colapinto afrontará su 17° clasificación como piloto de Alpine en la Fórmula 1. El argentino se encuentra en Medio Oriente para el Gran Premio de Qatar, el penúltimo de esta temporada que tiene a Lando Norris (McLaren) como líder del campeonato de pilotos, con chances de consagrarse este fin de semana. Tanto la qualy como la carrera, programada para el domingo a las 13, se pueden ver en vivo por televisión en Fox Sports, como así también por streaming a través del plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV.
Colapinto llegó a la escudería francesa a principios de este año, proveniente de Williams, equipo en el que debutó en F1 y corrió nueve carreras con resultados dispares, pero con una irrupción asombrosa. En la primera parte de este 2025 fue suplente de Jack Doohan, quien estuvo a prueba y no rindió. El pilarense, por su parte, aún no sumó puntos pero ya fue confirmado como piloto titular para 2026: nuevamente será compañero del francés Pierre Gasly.
- En el último GP de Qatar, en 2024, Max Verstappen (Red Bull) logró la pole position, pero largó segundo porque recibió una posición de penalización por ir demasiado lento en la vuelta de enfriamiento. Su lugar adelante de todos lo ocupó George Russell (Mercedes).
Cronograma del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2025
Viernes 28 de noviembre
- 10.30: Práctica 1.
- 14.30: Clasificación sprint.
Sábado 29 de noviembre
- 11.00: Sprint.
- 15.00: Clasificación.
Domingo 30 de noviembre
- 13.00: Carrera.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Cómo ver online el Gran Premio de Qatar
Todas las instancias de la fecha 23 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta el tetracampeón del mundo en ejercicio, Verstappen, es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Qatar 2025. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.60. Más atrás aparecen el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren, con 2.75 y 7.00, respectivamente; mientras que Russell ocupa el cuarto lugar en las apuestas, con cuotas de 9.00.
