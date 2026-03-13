LA NACION

Cómo se clasificó Franco Colapinto hoy en el sprint del GP de China de la Fórmula 1

El argentino quedó muy lejos de Pierre Gasly, su compañero en Alpine: “Estoy un poco perdido con la clasificación porque Pierre es la referencia que tengo”, aseguró

Franco Colapinto corrió por primera vez en el Circuito Internacional de China como piloto de Fórmula 1
El Gran Premio de China de la Fórmula 1 2026 ya está en marcha y los 22 pilotos afrontaron la primera práctica libre (FP1) y la clasificación para el sprint (SQ), que se disputaron en la madrugada argentina de este viernes. Franco Colapinto, quien se ilusiona con tener un año mejor al 2025 y con mejorar lo hecho en la fecha 1, en el GP de Australia, todavía tiene que progresar: fue 15° en el único ensayo y 16° en la primera de las dos qualys de este fin de semana.

En la FP1 Mercedes volvió a demostrar que está un escalón por encima del resto de las escuderías y consiguió un 1-2 con George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. En contrapartida, Aston Martin y Cadillac siguen decepcionando y comienzan a consolidarse como los dos equipos más flojos en este comienzo de la temporada. Además, Red Bull, con Max Verstappen e Isack Hadjar, sigue lejos de los mejores tiempos.

George Russell es el gran candidato al título en la Fórmula 1 2026, algo que quedó en evidencia en las primeras semanas
Pierre Gasly, el compañero de Colapinto en Alpine, quedó décimo a 0.271s del argentino, quien dio 26 vueltas contra las 28 del francés. Franco tuvo un inconveniente cuando faltaban 14 minutos para que finalice la sesión: ingresó en la calle de boxes y, a poco de haber entrado, su A526 se detuvo repentinamente ante la atónita mirada de los integrantes de los otros equipos, testigos de la curiosa situación.

El piloto pilarense comunicó la falla por la radio. Y mientras los autos que ingresaban debían esquivarlo y se desplegaba la bandera amarilla, se vivió una escena poco usual, en la que los mecánicos de Alpine salieron corriendo con los elementos necesarios para asistir a Franco, que estaba detenido a unos 200 metros del box del equipo francés. Sin embargo, mientras los mecánicos estaban llegando, el monoplaza arrancó. Entonces avanzó y todos los que habían salido corriendo debieron volver.

En la clasificación para la carrera sprint, programada para este sábado en la medianoche de la Argentina, Colapinto volvió a superar el primer corte, pero fue el peor entre los que participaron de la SQ2, por lo que largará 16°. Gasly, por su parte, fue una de las grandes sorpresas y ocupará el séptimo lugar en la parrilla de salida. “Estoy un poco perdido con la clasificación porque quedé muy lejos de Pierre (a 1.439s en el mejor tiempo de ambos, aunque el del argentino fue con neumático medio y el del francés con el compuesto blando), que es la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage”, comentó Franco al término de la prueba.

  • La pole position fue para Russell y, como era de esperarse, el segundo puesto quedó en manos de Antonelli.

El Circuito Internacional de Shanghái volverá a tener a los protagonistas en pista este sábado, a partir de las 00 de la Argentina, con la carrera sprint. A las 4 del sábado, en tanto, se llevará adelante la clasificación para la carrera principal, que está programada para el domingo a las 4. En el Campeonato Mundial pasado, la sprint quedó en manos de Lewis Hamilton (Ferrari) y la final fue para Oscar Piastri (McLaren).

El Circuito Internacional de Shanghái es la sede de la fecha 2 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 2026
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de China

Viernes 13 de marzo

  • Práctica 1: 15°.
  • Clasificación para la carrera sprint: 16°.

Sábado 14 de marzo

  • 00.00: Carrera sprint.
  • 4.00: Clasificación.

Domingo 15 de marzo

  • 4: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

