Horario del GP de Las Vegas de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Este domingo se disputa la vigesimosegunda fecha de la Fórmula 1 2025 en el circuito callejero de la “Ciudad del Pecado”: el Gran Premio de Las Vegas. La carrera, que comienza a la 1 (hora argentina), se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Franco Colapinto, quien ya fue confirmado como piloto titular para la próxima temporada, afrontará su 16° jornada del año con Alpine.

El argentino, como era de esperarse, sigue sufriendo con el auto con menos potencia de la parrilla, en un trazado “atípico” dentro del calendario por sus rectas extremadamente largas, el asfalto poco abrasivo y las bajas temperaturas en la pista. “Me siento bastante incómodo con la goma blanda. Con la media, mejor (...) La parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado”, aseguró tras la FP2, en la que fue 16° (en la FP1 terminó último). “Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por el cambio de chasis. Con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera”, explicó.

Este viernes se disputa el tercer y último entrenamiento; mientras que la clasificación para la carrera será en la madrugada argentina del sábado.

Cómo ver online el Gran Premio de Las Vegas

Todas las instancias de la fecha 22 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

El liderazgo del campeonato de pilotos está en manos del británico Lando Norris (McLaren), quien se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones hace dos fechas, con un total de 390 puntos, con una ventaja cada vez mayor sobre sus competidores, a tres fechas del final. Acumula 24 más que su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, que suma 366. El tetracampeón vigente, Max Verstappen (Red Bull), se ubica tercero con 341.

Oscar Piastri bajó considerablemente su rendimiento y Lando Norris ya lo superó en la tabla de posiciones Joe Portlock - Getty Images Europe

En el de constructores, McLaren ya se consagró campeón con varias jornadas de anticipación. Ya suma 756 unidades y le saca 358 a Mercedes, que está segundo con 398. Red Bull marcha tercero con 366 y recién en el cuarto puesto aparece Ferrari con 362, casi todos conseguidos por Verstappen. Alpine, con Pierre Gasly y Colapinto, el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos, está en el fondo de la tabla con apenas 22 puntos cosechados por el piloto francés.