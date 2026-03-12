Horarios de la F1: así se corre el GP de China

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de China en el circuito de Shanghái, correspondiente a la segunda fecha. Todas las instancias se transmitirán en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

La jornada está programada para llevarse a cabo entre este viernes 13 y domingo 15 de marzo. En la Argentina, por la diferencia horaria (+11 en la ciudad asiática), la actividad será en horas de la madrugada. Como habrá carrera sprint, las escuderías y los pilotos solo contarán con un entrenamiento para ajustar el funcionamiento de sus monoplazas.

Oscar Piastri se quedó con el triunfo en el Gran Premio de China de 2025 Andy Wong� - AP�

En ese contexto, el primer día la única práctica será a las 0.30 (hora argentina) y a continuación, a las 4.30, tendrá lugar la clasificación para la carrera sprint del sábado a las 00. Posteriormente, a las 4, será la clasificación para la final del domingo a las 4.

Cronograma del GP de Shanghái

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 13 de marzo

0.30: Práctica 1.

4.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 14 de marzo

00.00: Carrera sprint.

4.00: Clasificación.

Domingo 15 de marzo

4: Carrera.

El Gran Premio de China se desarrolla en el circuito de Shanghái

La tabla de posiciones de pilotos, tras la primera fecha, la domina George Russell con 25 puntos seguido de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, quien lo secundó en el circuito Albert Park, con 18. Gracias a la performance de ambos en Australia, Mercedes lidera el certamen de constructores con 43 unidades. Por detrás de ellos están las Ferrari de Charles Leclerc, tercero en Oceanía, y Lewis Hamilton. En conjunto, le dieron 27 tantos a su escudería.

Franco Colapinto, por su parte, fue 14° en una prueba con muchos vaivenes para él, aunque lejos de las expectativas iniciales que generó el andar del A526. También de su compañero Pierre Gasly, quien le dio el primer punto del año al equipo francés con su décimo lugar. Ese objetivo es el que tiene el argentino para este año, darle unidades a la escudería francesa que confió en él para conducir un auto desde el inicio el certamen. En las anteriores temporadas en las que formó parte del Gran Circo fue suplente e ingresó en la segunda mitad. En 2026, ya con Alpine, no pudo sumar ningún punto.

Franco Colapinto fue 14° en Melbourne y anhela su primer punto para Alpine en Shanghái Scott Barbour - AP

Cronograma, ganadores y posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái).

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka).

GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir).

GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).