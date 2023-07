IndyCar: Agustín Canapino sufrió la aspereza, pero completó un complejo recorrido en Mid-Ohio

escuchar

La exigencia del circuito de Mid-Ohio fue el reto para Agustín Canapino en la octava fecha del calendario de IndyCar. La denominación de montaña rusa que tiene el trazado es una excelente manera de describir un circuito que combina trepadas, bajadas, curvas hacia la izquierda y la derecha… Un dibujo atractivo como de riesgo, en el que la mínima distracción o una falla mecánica puede generar un susto.

El arrecifeño disfrutó de la adrenalina que impone una pista con características tan disímiles, pero también la aspereza de los rivales en una categoría en la que los límites de la pista son difusos y en donde se transita hasta donde la maniobra lo permite, sin que los comisarios deportivos midan de forma celosa cada maniobra. Un roce con Santino Ferrucci lo envió al final del pelotón y, desde ahí, el argentino debió batallar para trepar algunas posiciones en una carrera que tuvo al español Álex Palou en una nueva producción de altísimo calibre para sumar su cuarto éxito en el año y el tercero en cadena.

Un roce con Santino Ferrucci envió a Agustín Canapino al fondo del pelotón; el arrecifeño marchaba con aspiraciones de ser parte de los veinte mejores de la carrera Grindstone Media Group/Action Sports Photography

Los entrenamientos le enseñaron a Canapino la complejidad del circuito y el espectacular accidente que protagonizó el francés Simon Pagenaud (Meyer Shank Racing) -se quedó sin frenos, voló, dio siete tumbos y cayó de lado contra la barrera de contención- le advirtieron que un error conductivo o mecánico se pagaba con un alto costo. Por fortuna, el piloto galo salió ileso del impacto.

Prolijo en el manejo, aunque siempre con la misión de avanzar, el arrecifeño largó desde el 21er puesto y sorteó el incidente que se produjo en los primeros metros de la carrera, después de que se engancharon los autos de los suecos Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) y Felix Rosenqvist (Arrow-McLaren); producto del golpe, el primero abandonó en el giro cinco.

Para la carrera de Mid-Ohio el equipo Juncos Hollinger Racing promovió un cambio técnico profundo, con nuevos ingenieros. Los movimientos no se visibilizaron en el resultado final de la carrera, en particular para Canapino, aunque Ricardo Juncos observó que la tarea durante el fin de semana fue positiva con miras al futuro. El ingeniero argentino y dueño de la escudería apuntó a la velocidad de Callum Ilott, el compañero de garaje de Canapino, que en clasificación quedó a seis décimas del poleman Colton Herta (Andretti Autosport). “No es el resultado esperado, pero nos vamos pensando en positivo, porque en una clasificación muy apretado nos ubicamos muy cerca de los tiempos de los que se clasificaron para pelear por el Fast Six. Avanzamos en la parte técnica y será un buen comienzo para la segunda parte del año”, expuso Juncos.

Apenas una bandera amarilla, la del inicio, tuvo la carrera que tuvo entre los últimos siete ganadores a pilotos que largaron desde las filas de adelante. Palou (Chip Ganassi Racing) resultó el peor de los seis pilotos que definieron las tres primeras filas, aunque eso no desenfocó al catalán. Posiblemente el momento de mayor tensión lo tuvo en la vuelta 19, después de que Kyle Kirkwood (Andretti Autosport) intentara superarlo y dibujara un trompo en la Curva 4. En los pit-stop y en la estrategia estuvo una gran parte del triunfo, que resultó arrollador. Con cuatro victorias en el año, tres de ellas de manera consecutiva, una carrera que se inició con las 500 Millas de Indianápolis, Palou es cómodo puntero del campeonato.

La montaña rusa de Mid-Ohio, otro trazado exigente en el que Augustín Canapino completó la prueba Grindstone Media Group/Action Sports Photography

Para Canapino, que tuvo entre sus seguidores en el circuito a los pilotos argentinos Franco Vivian y Lucas Guerra, las detenciones en los boxes se enseñaron como un avance y eso se tradujo en adelantamientos de posiciones en la pista, aunque la escalada tuvo un abrupto corte con el toque con Ferrucci (A.J. Foyt Entreprises): el roce provocó un despiste en la Curva 6 y una caída hasta el último puesto del clasificador. Como en la fecha anterior en Road América, el argentino se armó de paciencia y lentamente escaló algunas plazas hasta completar la carrera, a un giro de Palou, en el vigesimotercer puesto.

Una prueba más superada en su temporada de estreno, donde la experiencia acumulada le ofrece confianza a Canapino para pulsear por posiciones y enredarse con pilotos de notable experiencia. En dos semanas tendrá un nuevo examen en el callejero de Toronto.

