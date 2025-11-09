La alegría de Franco Colapinto junto a la hinchada de argentinos en el GP de Brasil
Aficionados de la Fórmula 1 coparon tribunas en San Pablo todo el fin de semana; el pilarense se unió a los cánticos en su apoyo
Luego de terminar en el puesto 15° en el Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto protagonizó un conmovedor momento junto a un grupo de aficionados argentinos de la Fórmula 1 que lo esperaban con ovaciones en el alambrado del pitlane.
Unos videos que se viralizaron rápidamente en X evidenciaron el lazo creciente entre el piloto y sus seguidores.
“Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar...”, cantaba una multitud alentada por el propio Colapinto, que también coreaba. El piloto de 22 años, visiblemente alegre, además, retribuía a los fanáticos con otros cánticos y autógrafos.
El anuncio oficial de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para 2026 desató una celebración espontánea entre los hinchas argentinos que viajaron a Brasil para acompañarlo. El joven de Pilar fue allí recibido como un ídolo popular.
Según datos relevados por agencias de viaje, se calcula que hay un 15% más de argentinos que el año pasado, cuando concurrieron entre 15.000 y 20.000 hinchas. Durham todo el fin de semana, se registraron banderas con el rostro de Colapinto, camisetas, gorros y un sinfín de cánticos derivados del folklore futbolístico nacional.
Noticia en desarrollo
