La determinación de McLaren en el Gran Premio de Italia que desató una ola de abucheos para Lando Norris

Sobre el final del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en plena definición de los puestos, la determinación de McLaren de llamar a los boxes a Oscar Piastri y Lando Norris para cambiar los neumáticos trajo aparejada una situación particular que despertó una infinidad de especulaciones y que no pareció gustarles demasiado a los fanáticos.

Concluida la carrera en Monza, con Norris segundo y Piastri tercero, los miles de italianos que invadieron la recta principal y desplegaron banderas de Ferrari mostraron su disconformidad con lo que sucedió en el desenlace de la carrera y abuchearon cuando el piloto inglés, actual subcampeón del mundo, llegó al podio.

Como el equipo McLaren ya sabía que Max Verstappen iba a quedarse con el primer lugar, decidió llamar a Piastri para que entrara primero al pit lane. Mientras que Norris, que iba adelante en ese momento, se aseguró de que no habría “undercut” y, por lo tanto, Piastri no lo superaría. Sin embargo, eso fue antes de que la parada de Norris fuese un desastre, ya que hubo problemas en el neumático delantero izquierdo y se demoraron 5,9 segundos.

Ante este escenario en el que desde los boxes perjudicaron a Norris, McLaren intervino y le pidió a Piastri que cambiara de posición, pero le aseguró que se le permitiría luchar por esa posición después. Esa batalla no se materializó y Norris cruzó la meta en segundo lugar y tres puntos por debajo del líder del campeonato, Piastri.

“Seguimos manejando durante tanto tiempo que los neumáticos blandos eran una opción lógica”, dijo Piastri sobre la estrategia, que finalmente llevó a la orden de equipo. “Nos mantuvimos en la pista con la esperanza de que saliera el coche de seguridad, pero al final Max volvió a entrar en boxes, así que no tenía mucho sentido seguir pilotando”, dijo el piloto de McLaren.

Los abucheos del público italiano a Norris en Monza

Norris no dio más detalles sobre la orden del equipo, apuntando principalmente a la parada en boxes más larga debido a problemas en el tren delantero izquierdo. “Ni idea. Sentí que estuve allí bastante tiempo”, dijo sobre la detención en el garage. “Pero sí, de vez en cuando cometemos errores como equipo y hoy ha sido uno de ellos: estuvo fuera de mi control, no había nada que pudiera hacer. No es lo que yo quería y tampoco el equipo. Pero fue una decisión con la que todos estuvimos de acuerdo”.

Respecto de lo que sucedió en la carrera en la batalla con Verstappen, Norris explicó: “Intenté mantenerlo bajo control, incluso en la frenada de la curva 1. Busqué mantenerme con él. Pero sé que siempre es una bonita lucha con Max y fue muy divertido. Sólo que hoy no teníamos la velocidad de Max y Red Bull. Ha sido duro, uno de los primeros fines de semana en los que hemos sido un poco más lentos. Pero aún así ha sido una carrera divertida, así que la he disfrutado”.