Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia, en vivo
La carrera se disputa en el circuito nacional de Monza; televisan Disney + y Fox Sports
Gasly partirá desde los boxes
El pit lane de Monza tendrá a dos pilotos franceses partiendo desde allí. Ya que no sólo Hadjar, de Racing Bull, partirá desde los boxes, sino que Pierre Gasly deberá partir desde el mismo lugar, porque Alpine decidió colocar una nueva unidad de potencia en el monoplaza.
Las sensaciones de Colapinto
“Largamos muy de atrás, no es lo ideal, va a haber que trabajar para ir para adelante. Vamos a ver si tenemos buen ritmo y ver si las estrategias diferentes entre los dos pilotos nos pueden servir para ver si alguno la pega”, dijo Franco Colapinto antes del Gran Premio de Italia, en unca charla con ESPN.
Cómo es el circuito de Monza
Se cumplen 75 años desde el primer GP de F1 en Monza. El trazado es rápido, con dos zonas de DRS y 11 curvas. La vuelta rápida le pertenece al brasileño Rubens Barrichello (2004) con un tiempo de 1:21.046. El año pasado, Ferrari celebró en casa tras la victoria de Charles Leclerc.
Colapinto sube una posición
Franco Colapinto largará este domingo el Gran Premio de Italia en la posición 17°, un puesto más arriba del que había obtenido este sábado en la clasificación en Monza, circuito en el que el año pasado debutó en la Fórmula 1 a bordo del Williams. El piloto argentino se vio beneficiado porque el francés Isaac Hadjar partirá desde boxes luego de que su equipo Racing Bulls decidiera hacer unos cambios en la unidad de potencia de su monoplaza.
La grilla de partida
En el Gran Premio de Monza de Fórmula 1, desde el primer lugar partirá el campeón del mundo Max Verstappen, que obtuvo la pole position del sábado y logró meterse por delante de los dos McLaren, que saldrán desde el segundo y tercer lugar, con Lando Norris y Oscar Piastri, respectivamente. Completan el top 5 Charles Leclerc y George Russell.
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Monza
Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de Monza de Fórmula 1, que se correrá desde las 10, hora de la Argentina, con la participación de Franco Colapinto, y será televisado por Disney + y Fox Sports.
