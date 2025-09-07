Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia, en vivo

Franco Colapinto largará este domingo el Gran Premio de Italia en la posición 17°, un puesto más arriba del que había obtenido este sábado en la clasificación en Monza, circuito en el que el año pasado debutó en la Fórmula 1 a bordo del Williams. El piloto argentino se vio beneficiado porque el francés Isaac Hadjar partirá desde boxes luego de que su equipo Racing Bulls decidiera hacer unos cambios en la unidad de potencia de su monoplaza.

Franco Colapinto, partirá en el puesto 17 Luca Bruno� - AP�