El escalofriante accidente entre pilotos de 15 años en una de las principales competiciones de karting juvenil

Un gesto, una reacción desmedida y un accidente muy fuerte en la quinta manga del Champions of the Future (COTF) en Kristianstad, Suecia, una de las principales competiciones de karting juvenil del momento. Tan insólito resultó el episodio que la maniobra se viralizó inmediatamente: todo como consecuencia de las acciones del piloto británico Matthew Higgins, de 15 años, que protagonizó un accidente que puso en alerta a todos.

La organización del certamen confirmó que, pese a lo inquietante que resultó el incidente, Higgins salió ileso tras impactar con violencia contra una de las las barreras de contención, luego de una maniobra de Roman Kamyab. El incidente forzó la neutralización de la carrera.

😔ESCALOFRIANTE accidente ayer en el COFT



👉Peligrosísima e incompensible maniobra de Roman Kamyab, que acabó en DESCALIFICACIÓN



👉Afortunadamente, Matthew Higgins, el piloto afectado, salió por su propio pie tras el brutal impacto



📹Champions of the future, vía Instagram pic.twitter.com/divKBlgWRs — SoyMotor.com (@SoyMotor) September 7, 2025

Todo se desató cuando los dos pilotos luchaban por la séptima posición. Mientras defendía su posición en plena recta principal, Kamyab realizó una peligrosa maniobra contra la línea de carrera de Higgins, lo que provocó un toque y generó en un peligroso despiste. Incluso, las cámaras captaron cuando el piloto perdió el control del karting y salió con velocidad del trazado para golpear directo contra las protecciones del circuito.

En las imágenes que se hicieron virales se pudo advertir que uno de Higgins le hace un un gesto al rival, lo que generó que Kamyab decida cambiar su línea de marcha para encerrarlo hasta que se produjo el toque que terminó en el accidente.

El equipo médico de la competencia asistió rápidamente al piloto británico, que sólo presentó molestias en el brazo derecho, sin lesiones de mayor gravedad. “Accidente milagroso”, escribieron los fanáticos en las redes sociales. “Lo vi en vivo y no entendí... Sobre todo porque Kamyab suele ser un buen conductor, pero ahí se salió completamente de los carriles... Espero que lo castiguen”, pedían algunos seguidores de la categoría. Mientras que otro escribió: “Da miedo, incluso en karting te pueden matar. Menos mal que este piloto está bien”.

Higgins, tras el accidente, recurrió a las redes sociales para contar cuál era su estado de salud: “Un susto grande hoy. Gracias a todos por sus mensajes y a la organización”, escribió el británico junto un video de la repetición del accidente.

Matthew Higgins @matthewhiggins75

Las autoridades decidieron excluir de la competencia a Roman Kamyab por considerar su acción antideportiva. Los comisarios calificaron el movimiento “como una maniobra irresponsable e incompatible con los valores de respeto y seguridad que busca fomentar el karting internacional”.

La Champions of the Future (COTF), organizada por el grupo RGMMC y autorizada por FIA Karting (CIK-FIA), forma parte de las principales plataformas internacionales para el desarrollo de jóvenes pilotos. Fundada en 2020, la COTF evolucionó hasta incluir ocho categorías internacionales en la Euro Series y Shifters, sumando en los últimos años eventos en distintos países europeos previos a las fechas del Campeonato Mundial y Europeo.