Cuándo corre Franco Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto dará una exhibición por las calles de Buenos Aires a bordo de un auto de Fórmula 1 de la escudería Alpine. El piloto argentino se presentará el próximo 26 de abril en el barrio de Palermo. Si bien el evento tendrá sectores gratuitos, habrá otros sectores que son pagos, incluidos en paquetes de experiencias con mayor acceso.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, expresó Colapinto.

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.mp4

Además de contar con el apoyo del gobierno de la Ciudad, este evento es auspiciado por distintas marcas como Mercado Libre, YPF, Latin Securities, Claro, Motorola, PAX Assistance, Green Armor, Mercado Pago y Heineken, que desarrollarán activaciones especiales durante toda la jornada. Será transmitido por ESPN y Disney+ Plan Premium.

Cuándo es la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto se presentará para una exhibición en Palermo el próximo 26 de abril. Se tratará de un circuito que se desplegará entre Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. El evento tendrá distintas actividad, que cerrarán con las vueltas de Colapinto a bordo de un auto de Fórmula 1. Desde la producción confirmaron que se llevarán a cabo dos show runs oficiales, siendo el punto culmine del día, en el circuito marcado por Palermo, que tiene un trazado de 2 km.

Este despliegue de Fórmula 1 ocurrirá 14 años después de la última vez que un auto de estas características circuló por la ciudad. Vale recordar que en 2012 se realizó una exhibición con Daniel Ricciardo al volante de un auto de la escudería Red Bull Racing.

El anuncio oficial de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Qué auto usará Franco Colapinto en su exhibición

Franco conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team.

Colapinto se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, marcando un momento único para el automovilismo nacional y para el disfrute de los apasionados fanáticos de la Argentina. Vale marcar que, en los eventos de la categoría Fórmula 1 que se hicieron en Buenos Aires y donde participaron argentinos, el escenario fue el Autódromo, como el caso de Juan Manuel Fangio.

Mapa de la exhibición de Colapinto

El recorrido que hará Franco Colapinto en la exhibición en Buenos Aires

¿Es gratis la exhibición de Colapinto?

La jornada contará con una propuesta muy variada para acceder al evento. En particular, hay cuatro tipos de acceso:

Un sector abierto y gratuito.

Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

En el Fan Zone habrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

Entradas para Colapinto en la Argentina: qué se sabe de los tickets para la exhibición del piloto de F1

Está pautada una preventa exclusiva pagando con la tarjeta de crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés disponible a partir del 6 de abril a las 16, en tanto que la venta general será a partir del 7 de abril a las 16 con todos los medios de pago. Los tickets se consiguen en el sitio oficial de Enigma Tickets.

Cómo sacar las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en la Argentina

La venta de las entradas para la exhibición de Franco Colapinto será de forma online a través del sitio Enigma Tickets. La preventa exclusiva en la Argentina para quienes tienen la tarjeta de crédito Mercado Pago a partir del lunes 6 de abril a partir de las 16. Ellos podrán acceder a tres cuotas sin interés. En tanto, la venta general para todos los métodos de pago abrirá el martes 7 de abril a las 16.

En cuanto a los precios, aún no se conocen los valores de los tickets. De todos modos, hay que tomar en cuenta que a los montos que se den a conocer tendrán un recargo por el servicio de la ticketera.

A continuación, el paso a paso para adquirir los tickets de Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026:

1 Ingresar a Enigma Tickets

Iniciar sesión antes de iniciar la compra. En caso de no tener una cuenta, registrarse con correo y contraseña.

2 Elegir sector y tipo de entrada

Seleccionar alguno de los sectores disponibles (Fan Zone, tribunas “Grandstands” y Hospitality con acceso a boxes) y la cantidad de tickets que se desea. Luego, hacé click en “Agregar al carrito”.

Vale recordar que habrá un sector abierto y gratuito para asistir a la exhibición.

3 Elegir el medio de pago

Completar los datos de facturación y de la tarjeta con la que se hace el pago. Antes de hacer click en “Comprar”, revisar la cantidad de entradas, precio y sector.

Una vez acreditado el pago, vas a recibir un mail de confirmación. Más adelante se podrá acceder a los tickets en formato digital desde la aplicación de Enigma Tickets.