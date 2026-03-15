La mala maniobra de Ocon que casi deja fuera de carrera a Colapinto

Franco Colapinto sumó su primer punto del año para la escudería Alpine en el Gran Premio de China. Sin embargo, no fue una carrera fácil para el pilarense de 22 años, que tuvo que pelear por mantener el podio e incluso llegó a ese lugar con su monoplaza dañada por una mala maniobra de Esteban Ocon, que lo golpeó por detrás cuando el argentino salía de cambiar los neumáticos en el pit-lane.

El incidente, que casi le cuesta la carrera a ambos, ocurrió durante la vuelta 33. Colapinto había ingresado a boxes para cambiar neumáticos duros por medios y, tras 2,6 segundos, salió por delante del piloto de Haas. Al pasar la primera curva, el francés se metió por dentro y golpeó la parte trasera del auto de Colapinto, que hizo un trompo y se despistó brevemente, pero logró seguir su marcha.

Tal como se escuchó en las radios oficiales, Ocon reconoció su error en la maniobra en una comunicación con su equipo. “Lo siento por eso, fue mi error”, afirmó el excompañero de Pierre Gasly en Alpine.

La maniobra de Ocon contra Colapinto

El choque provocó que Colapinto quedara en el puesto 13, pero logró recuperarse e incluso quedó momentáneamente en el segundo lugar. En tanto, tras la revisión de los oficiales de la carrera de la maniobra de Ocon, determinaron penalizar al piloto francés con 10 segundos. Finalmente, una falla mecánica de Max Verstappen (Red Bull) lo obligó a retirarse cuando estaba en el noveno lugar, por lo que el argentino ganó un puesto y quedó décimo.

Así, se quedó con la última unidad de la carrera que se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Shanghái. El ganador fue Andrea “Kimi” Antonelli (de Mercedes), que se convirtió en el segundo piloto más joven de la historia en ganar un GP en el Gran Circo.

“Lo di todo. Y cuando lo das todo y no salen las cosas te da más bronca. Es parte de la F1. Con Carlos (Sainz Jr.) me quedé bastante caliente, que me ganó. Tenía unas ganas de pasarlo... Estaba por tirarme en cualquier lado e iba a hacer un desastre, pero me contuve y no me le tiré. Por suerte no hice cagadas, pero estaba para que quedemos los dos tirados”, comentó al terminar la carrera.

La cara de fastidio de Franco Colapinto tras el Gran Premio de China.

La última vez que había terminado entre los 10 primeros fue el 20 de octubre de 2024, con Williams, cuando también quedó 10° en el GP de Estados Unidos disputado en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. Hasta el momento, su mejor actuación con Alpine había sido en el GP de Países Bajos 2025, cuando terminó undécimo, a poco más de 4 milésimas de Ocon. La próxima carrera será en Japón el 29 de marzo a las 2 (horario argentino).