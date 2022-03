Lewis Hamilton contó en las redes sociales que desde hace un tiempo lucha con su salud mental

🔴 Lewis Hamilton révèle sur Instagram qu'il lutte contre des problèmes mentaux et émotionnels.



🎙 "Certains jours, il est difficile de rester positif. J'ai des difficultés mentales et émotionnelles depuis longtemps et il faut beaucoup de force et d'efforts pour continuer."#F1 pic.twitter.com/d6KM7GcPTu