Lewis Hamilton-Max Verstappen: el choque en el GP de Monza que sigue provocando controversias en la Fórmula 1

El choque que dejó fuera del Gran Premio de Monza a Lewis Hamilton y Max Verstappen sigue siendo el monotema en la Fórmula 1. La siguiente fecha de la máxima categoría del automovilismo se disputará recién desde la próxima semana en Rusia, y mientras tanto el Gran Circo continúa hablando de aquel impacto en la vuelta 26. Lejos se está de una uniformidad de criterios: las opiniones son de lo más diversas y se echan culpas de uno y otro lado, lo concreto es que el neerlandés seá sancionado con tres puestos en la parrilla en la salida en el autódromo de Sochi.

Michael Masi, presidente de la FIA, diferenció lo ocurrido en Monza con el episodio que ambos dos pilotos protagonizaron en el GP de Gran Bretaña. Allí en Silverstone, Hamilton recibió 10 segundos de penalización después de que tocara al Red Bull desde atrás y lo hiciera chocar con fuerza contra las barreras, incidente que dejó a Verstappen fuera de carrera. Masi cree que no se puede comparar lo sucedido el domingo con el incidente en el circuito inglés, porque imponer un castigo de tiempo en Monza al neerlandés no le habría hecho nada, ya que se había retirado.

“Si hubieran continuado (en Monza), habría sido el tiempo de penalización en la carrera. Sin embargo, no lo hicieron. No se puede comparar en absoluto con Silverstone: dos autos quedaron fuera por un incidente, frente a uno sacado en otro incidente”, manifestó el máximo responsable de la FIA, que continuó: “En caso de retirarse, no se puede cumplir la penalización, es lo que estoy tratando de explicar. Así que una penalización en la parrilla, como hemos visto, es lo que se aplica este año cuando alguien no continúa, como hemos acordado con todos los equipos “.

Masi también señaló que no le preocupa que en la pelea entre Hamilton y Verstappen haya más accidentes en las carreras que restan de la temporada. “Creo que la tendencia de escalada es una percepción de algunos, dependiendo de la persona a la que estés apoyando. No voy a entrar en los juegos. Tenemos un campeonato muy reñido y emocionante entre dos pilotos fantásticos. Y esa es la parte en la que todos deberíamos centrarnos”.

Helmut Marko, el asesor de Red Bull, calificó de “espectáculo” todo lo que se habló desde Mercedes tras lo vivido en el trazado italiano. Y señaló que el mal pit stop de Verstappen, que se alargó hasta los 11,1 segundos, resultó el desencadenante para que el neerlandés y Hamilton se toparan en pista, pues de lo contrario no hubieran coincidido, ya que el número ‘33’ estaba situado claramente por delante antes de las paradas en boxes.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, siempre con declaraciones altisonantes

“Fue un incidente de carrera normal, todas las historias a su alrededor las sacó Mercedes. Verstappen ya se había bajado cuando Hamilton intentó salir de la grava. El coche médico vio eso y continuó su camino. Después montaron un espectáculo sobre que el pobre Hamilton se lesiona de repente. El Halo fue decisivo para asegurar que las cosas salieran tan bien. Lo que más me molestó fue nuestra mala parada en boxes, ya que fue la única razón por la que Lewis llegó a la zona de Max”. Además, Marko criticó al responsable de Mercedes: ”Todavía no creo una palabra de lo que dice Toto Wolff. Los cinco puntos que tenemos de ventaja no significan nada, será emocionante hasta la última carrera”, comentó Marko.

Ralf Schumacher, expiloto de F1, entiende que se trató de una simple situación de carrera, por lo que no señala a algún responsable. Además, el germano, hermano de Michael, se posicionó en contra de la sanción que el piloto de Red Bull deberá afrontar en el próximo GP de Rusia. “La penalización de la parrilla de tres posiciones para Verstappen no es justa. Los dos pilotos competían duro y Verstappen trató de rodear a Lewis, si bien no había espacio porque Hamilton no le dio ninguno. Lewis no se rindió porque no quería perder ese lugar. Sabía que al hacerlo habría perdido todavía más puntos respecto a Max. Fue una explosión; bajo mi punto de vista, ¡un incidente de carrera! Si miras de cerca, puedes ver que Max ya está tratando de prevenir el choque, girando a la izquierda. La FIA es muy estricta con Red Bull. No obstante, tres puestos de salida no deberían ser un problema para Max, aunque adelantar es difícil en Sochi”.

TOPSHOT - Mercedes' British driver Lewis Hamilton gets out of his car following a collision with Red Bull's Dutch driver Max Verstappen (unseen) during the Italian Formula One Grand Prix at the Autodromo Nazionale circuit in Monza, on September 12, 2021. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Damon Hill, campeón de la categoría en 1996, criticó el estilo de conducción de los dos máximos protagonistas de la temporada y puso como ejemplo a otros pilotos: “No es así como queremos que se decida el campeonato. Queremos que los pilotos adelanten y realicen movimientos valientes. Daniel Ricciardo y Fernando Alonso son algunos de los mejores adelantando y no chocan contra otros pilotos. Escucho todo el tiempo: ‘es un incidente de carreras, déjelos correr’. Es responsabilidad de un piloto no chocar contra otro. Cuando se trata de un movimiento agresivo e intransigente, alguien tiene que venir y decir ‘eso es ir demasiado lejos’. Esto es Fórmula 1 y se supone que se trata de juicio, habilidad y buenas decisiones. Como piloto de carreras, odias perder tiempo y después sientes una gran urgencia por recuperarlo”.