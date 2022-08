Mercedes y los ciclos ganadores de Manchester United para dominar en la Fórmula 1

Los 39 títulos que ganó Manchester United bajo la dirección técnica de Sir Alex Ferguson minimizan en cantidad los ocho Mundiales de Constructores que celebró Mercedes, desde 2014, en la Fórmula 1. Pero la escudería de Brackley consumó un hecho deportivo que no ofrece ninguna otra disciplina: un dominio constante, que posiblemente tenga su fin de ciclo esta temporada, en la que Red Bull Racing (RBR) se presenta como favorita para arrebatarle el cetro. En el Gran Circo, Ferrari logró estirar la etapa por seis años, mientras que McLaren y RBR estuvieron al frente durante cuatro calendarios consecutivos. Toto Wolff, el jefe de Mercedes, estudió el comportamiento de los Red Devils para intentar comprender qué es lo que impide que las estructuras mantengan el éxito en el tiempo.

Toto Wolff, la llave de los éxitos de Mercedes en la Fórmula 1; el austríaco apunta al factor humano como eje de las conquistas de Mercedes entre los Constructores Dan Mullan - Getty Images Europe

“Las razones pueden ser múltiples, pero lo que está en el centro es el factor humano. Las personas se vuelven complacientes, no ingresan a un nuevo ciclo con la misma energía que antes de ganar. Tal vez dejan de ser ambiciosas. Ferguson pudo reinventar a su equipo y continuó ganando títulos hasta 2013, pero nunca logró extender el éxito más allá de tres temporadas consecutivas en la Premier League”, relata Wolff, que admite que los cambios de reglamentaciones que desarrolla la FIA son para romper con las hegemonías y para devolverle el atractivo de la batalla a la F.1. “De lo contrario, ya nadie la vería”, responde en una entrevista que le realizó Financial Times.

En un plantel de fútbol el entrenador debe lidiar con los egos de los 11 jugadores titulares, los suplentes y hasta con quienes no se concentran para un determinado partido. La tecnología abunda, pero no resulta determinante como en la F.1, donde las respuestas a los ensayos y las estrategias se probaron en tantas oportunidades y bajo diferentes situaciones que el error humano se minimiza. Y en ese punto es donde Wolff observa que el factor humano juega un rol esencial: “Seguimos siendo el mismo grupo de personas, con la misma ambición, energía, herramientas y financiación. Tal vez necesitamos modificar ciertas pautas, porque la psicología tiene su importancia, como la física. Entonces deseo que el problema que afrontamos esta temporada con el auto no se convierta en algo de largo plazo que nos impida competir por los triunfos”.

Sir Alex Ferguson, un emblema de Manchester United y una inspiración para Toto Wolff AFP

La posibilidad de que RBR rompa con la hegemonía entre los Constructores en 2022 y que el Consejo Mundial de la Federación Internacional del Automóvil aprobara el reglamento de motores de 2026 –este año se inició una nueva era con la aerodinámica como eje y existirán retoques desde la próxima carrera en Spa-Francorchams para controlar el porpoising, además de nuevas medidas y parámetros del piso de los autos en 2023- invita a Mercedes a ser flexible con los ciclos de victorias y los títulos. Wolff lo denomina éxito sostenible y el reto es ser capaces de ganar posiblemente menos de coronas, pero en décadas consecutivas. El periodista Sam Cooper relata que para explicar cuál es el deseo, el austríaco tomó el smartphone y enseñó un gráfico donde figura cómo se repartieron los títulos en el pasado. Y así como el logo de Mercedes dominó en la última época, apuntó a Ferrari, que tuvo presencia en los años 60, 70, 80 y en el inicio del nuevo milenio. “Hay demasiado amarillo”, comentó.

En 2022 y después de siete años, Mercedes posiblemente ceda el cetro entre los Constructores ap - Pool'AFP

La F.1 brinda la oportunidad de crear dinastías, cuando una estructura logra comprender el reglamento y diseñar el mejor auto y desarrollar un motor confiable y potente. Ese es el espíritu que intenta recrear Wolff para que los ciclos de títulos sean duraderos. “Diría que estoy disfrutando hacerlo mal en este momento, porque creo que es la base para el éxito futuro y a largo plazo”, expone el austríaco, el hombre que convirtió a Mercedes en una estructura dominante y que estudió al Manchester United para alimentar el éxito.