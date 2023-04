Esequiel Barco y Pablo Solari, los artífices del triunfo de River ante Sporting Cristal: el que brilla y el que quiere volver a ser

escuchar

De suplentes a cruciales. Con roles y trascendencias diferentes, pero más que importantes. Esequiel Barco y Pablo Solari fueron los grandes artífices del primer triunfo de River en la Copa Libertadores. La noche de Núñez tuvo un Monumental repleto por 83 mil almas que vibró ante un espléndido partido copero. La segunda fecha del Grupo D se vivió prácticamente como una instancia decisiva. No era para menos: el equipo de Martín Demichelis estaba obligado a sumar tres puntos vitales en su casa tras la caída ante The Strongest en Bolivia en el debut. Y lo hizo levantándose de diversos golpazos con el talento de dos jugadores que parecían rezagados y hoy están en auge.

Barco fue la figura del partido. Encarador, atrevido, picante… siempre va para adelante. Pedir la pelota y encarar está en sus genes. Es su sello. Quizás, por momentos se lo puede notar impreciso o irresoluto, pero nunca pierde la actitud. Y dentro de un River mucho menos equilibrado que en los últimos partidos, su gambeta y su desequilibrio fueron cartas fundamentales para destrabar un vertiginoso encuentro. En el esquema 4-2-2-2 con cuatro mediocampistas, el ex Independiente se ubicó como volante ofensivo en la misma línea que Nacho Fernández, pero volvió a jugar más por dentro que por fuera. Y funcionó. Otra vez. Como frente a Huracán y Gimnasia. Y como en su ingreso ante Newell’s.

Esequiel Barco remata al arco durante el partido entre River y Sporting Cristal, por la Copa Libertadores LA NACION/Mauro Alfieri

A los 35 minutos del primer tiempo, cuando el partido estaba 1-1 en pleno crecimiento del juego millonario, Barco aprovechó un pase de Lucas Beltrán por izquierda que se ensució para sacar un potente remate de derecha al primer palo con el que consiguió el 2-1. El arquero peruano Renato Solís estaba tapado y se sorprendió con la dirección del disparo, sin demasiada reacción a pesar de tocar la pelota.

Luego, cuando el juego ya estaba 2-2 tras la expulsión de Enzo Díaz a cuesta, estampó el necesario y muy festejado 3-2 a los siete minutos de la segunda parte. Tras un punzante desborde del ingresado Solari por derecha, capturó el despeje del centro y conectó un remate de derecha que fue despiadado por Rafael Lutiger, pero aprovechó el segundo rebote para lograr su doblete con otro violento disparo que infló la red tras un desvío. Escurridizo y veloz, volvió locos a los peruanos e hizo explotar el Monumental.

El festejo de Esequiel Barco tras convertir el segundo gol de River en el 4-2 ante Sporting Cristal GUSTAVO GARELLO - AP

Así, Barco ya suma cinco tantos en los 16 partidos (jugó todos los del año, pero sólo siete de titular) en los que acumula 692 minutos (40′ promedio por juego). Pero ayer no estuvo solo. Y es que los cambios de Demichelis antes del inicio del segundo tiempo destrabaron el juego: entraron Rodrigo Aliendro y Solari en lugar de Nicolás De La Cruz -autor del primer tanto- y Salomón Rondón -muy desconectado del circuito de juego-. Así, River tuvo más equilibrio pese a tener un hombre menos en el campo y fue acrecentando su confianza para poder quedarse con los tres puntos a puro dominio.

Y esa primera aparición de Solari para el 3-2 fue un pequeño anticipo de lo que vendría tan solo nueve minutos después. Es que el atacante aprovechó un excelso pase de Enzo Pérez por derecha para sacar una sutil definición por encima del arquero: 4-2 y a la bolsa. El puntano de 22 años ya venía de otra noche gloriosa: el domingo pasado, ante Newell’s, anotó el agónico 1-0 a los 95′ para sostener una extensa racha de siete triunfos en fila sin goles en contra en la Liga Profesional.

Después de una brutal irrupción en el River 2022 a mediados del año pasado, Solari todavía no pudo encontrar su lugar. En este 2023 comenzó como titular como extremo en el habitual 4-2-3-1 o haciendo dupla de ataque con Miguel Borja y hasta marcó un golazo en el debut oficial de Demichelis ante Central Córdoba (2-0) en la primera fecha del torneo local. Pero se desinfló. Después de ser titular en los primeros cinco juegos de la Liga, perdió terreno ante la irrupción de Lucas Beltrán y la consolidación del esquema con cinco mediocampistas y retrocedió al banco de suplentes. Tan es así que solo volvió a jugar de titular en el debut de la Libertadores. En total, suma 10 participaciones con 605 minutos y tres tantos.

UN GOLAZO PARA ASEGURAR UN TRIUNFO VITAL: exquisito pase de Enzo Pérez y mejor definición de Pablo Solari en el 4-2 de River ante Sporting Cristal en la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/aPX4kidcXb — SportsCenter (@SC_ESPN) April 20, 2023

“El grupo está muy bien de la cabeza, sabíamos que toque quien le toque lo iba a hacer de muy buena manera y por eso confiamos en nosotros, que eso es lo importante”, dijo Solari tras el triunfo. Y agregó: “Estoy muy contento por el equipo. Supimos revertir el resultado. No se notó el jugador menos y nos vamos muy contentos”, completó. El propio entrenador de River, Martín Demichelis, elogió al ex jugador de Colo Colo, formado en Talleres de Córdoba: “Pablo siguió entrenando a la par de los titulares, esperando por una nueva oportunidad. No lo hizo mal. Dentro de la búsqueda, por diferentes acontecimientos como la derrota ante Arsenal, le tocó salir pero no por haberlo hecho mal. Hizo el gol, le dio muchísima confianza el otro día con ese gol agónico con el que todos nos desahogamos (vs. Newell’s) y en la primera jugada se apoya con Lucas (Beltrán) y se dio cuenta de que podía hacer daño. Luego había una cantidad de duelos que sabía que podía aprovechar para dañar. Tiene que seguir trabajando”.

Barco y Solari. Ambos llevan el vértigo en la sangre. A pura velocidad y desequilibrio, fueron los artífices del primer triunfo continental del equipo de Demichelis ante un explotado Monumental que se deleitó con sus goles. Cada uno a su tiempo, parecían relegados. Pero volvieron a aparecer. Y al 100% cuando el equipo más lo necesitaba.