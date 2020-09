Michael Schumacher y nuevas revelaciones sobre su estado de salud Fuente: AFP

Schumacher, siempre Michael Schumacher. Desde aquel fatídico 29 de diciembre de 2013 cuando sufriera un terrible accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses, su estado de salud ha sido un enigma para la opinión pública. El hermetismo familiar dominó desde entonces y sólo esporádicamente ha habido algunas filtraciones desde allegados al ex séptuple campeón de Fórmula 1. Mayoritariamente con trascendidos y a partir de frases de quienes han podido visitarlo en su rehabilitación.

Hace una semana, un prestigioso neurocirujano suizo, Erich Riederer, brindó su mirada en un documental inédito de origen francés, "Michael Schumacher, en quête de vérité", es decir, "Michael Schumacher, en busca de la verdad". El programa fue emitido por RMC Story, de la TV gala. "Considero que los especialistas franceses tardaron demasiado en intervenir. No creo que Schumacher pueda volver a ser el que era antes del accidente. Creo que Schumacher está en un estado vegetativo, despierto,pero no responde. Respira, su corazón late y él quizá pueda sentarse y dar pequeños pasos, pero no más. Es lo máximo", fue la sentencia del doctor Riederer.

Schumacher no habla, sino que se comunica con su familia y los amigos que lo visitan a través de sus ojos Elisabetta Gregoraci, ex esposa de Flavio Briatore

Ahora fue Elisabetta Gregoraci, la ex mujer de Flavio Briatore, una de las personas que estuvo más cerca de Schumacher en los primeros tiempos de su exitosa carrera como piloto de Fórmula 1, la que brindó otra información sobre el estado del piloto alemán. Gregoraci, reconocida modelo italiana que participa en la versión de su país del programa "Gran Hermano", reveló en una charla en la casa con otro participante que "Schumacher no habla, sino que se comunica con su familia y los amigos que lo visitan a través de sus ojos".

Y fue más allá en la confesión recogida por el medio italiano Sport Mediaset: "Sólo tres personas pueden visitarlo y yo sé quiénes son". Inclusive, aporta otro dato que se desconocía: dónde está Schumacher. "Se mudaron a España y su esposa ha montado un hospital en esa casa". Hasta aquí, lo que se sostiene, o sostenía, es que Schumacher residía en Suiza.

El documental sobre Schumacher de la TV francesa

De acuerdo con los dichos de Gregoraci a su compañero en la casa de Gran Hermano, el movimiento de los ojos de Schumacher es lo único que le permite conectarse con la gente y aportar alguna referencia sobre sus sensaciones y estado. Especificó que "sus reacciones son muy reducidas". Consultada sobre el origen de la información, Gregoraci no dio especificaciones. Adujo que "se trata de un tema muy delicado" y tampoco quiso confirmar si los datos le llegaron a través de su ex marido, Briatore. El italiano era el director deportivo del equipo Benetton cuando Schumacher obtuvo sus dos primeros títulos mundiales de Fórmula 1, en 1994 y 1995.

Elisabetta Gregoraci junto con Flavio Briatore, amigo de Schumacher

Vale recordar que en el documental emitido por la cadena privada RMC Story también había surgido un aspecto desconocido del accidente, a partir de testimonios recogidos con testigos del accidente en los Alpes franceses. Evaluaciones médicas concluyeron en que la lesión neurocerebral que sufrió Michael Schumacher obedeció a la contusión en la cabeza que le produjo la cámara Go Pro que llevaba en el casco en el momento de estar esquiando, de acuerdo con el relato de uno de los testigos.

Más allá de las revelaciones del doctor Riederer y de la ex mujer de Briatore, en el ambiente de la Fórmula 1, casi 7 años después del accidente, muchos todavía tienen esperanzas y se aferran a la frase del francés Jean Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y quien acompañó a Schumy en su soñado período en Ferrari, donde ganó los otros cinco títulos mundiales: "Está luchando para que el mundo pueda volver a verlo".

Schumacher y Briatore, en los tiempos de Benetton

