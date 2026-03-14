Parrilla de salida de la F1 en el GP de China 2026

En el Gran Premio (GP) de China de la Fórmula 1 (F1) 2026, que se llevará a cabo este domingo a las 4 de la mañana (horario argentino) en el Circuito Internacional de Shanghái, Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes) largará en el primer lugar de la parrilla de salida. El italiano se convirtió en el piloto más joven de la historia de la F1 en lograr una pole position y arrancará la carrera delante de su compañero de escudería, el británico George Russell, y de los dos pilotos de Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

En la clasificación, como en cada salida a la pista desde que comenzó el año, los Mercedes volvieron a demostrar que tienen el mejor auto. Antonelli terminó en el primer lugar tras sacarle 0.222s a Russell, ganador del GP de Australia y de la carrera sprint de este fin de semana en China. Franco Colapinto, por su parte, quedó a 5 milésimas de pasar a la tercera instancia de la qualy (Q3) y largará 12°, mientras que Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, saldrá desde el séptimo puesto.

El abrazo de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras la clasificación del Gran Premio de China

Se sabía -o se estimaba- desde un principio que los motores Mercedes serían los de mejor rendimiento en este año repleto de cambios reglamentarios. Incluso a comienzos de temporada circuló un rumor de una posible “trampa oculta” de la escudería alemana en el armado de sus unidades de potencia. Sin embargo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no dio lugar a suposiciones y lo desestimó.

Lo llamativo es que McLaren, Williams y Alpine también tienen un motor provisto por la marca alemana, pero el rendimiento de esos monoplazas dista mucho del de los AMG F1 W17 de Russell y Antonelli. “Es difícil, especialmente cuando no tenés a la gente de Mercedes, que es la que está haciendo el motor en tu equipo. Es un poquito más complicado encontrar la información que querés”, afirmó Colapinto en la primera fecha.

Una imagen que se repite con asiduidad desde el comienzo de la F1 2026: los McLaren persiguiendo a los Mercedes sin éxito JADE GAO� - AFP�

Parrilla de salida del GP de Australia 2026

1ª línea

Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

2ª línea

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

3ª línea

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

4ª línea

Pierre Gasly (Alpine)

Max Verstappen (Red Bull)

5ª línea

Isack Hadjar (Red Bull)

Oliver Bearman (Haas)

6ª línea

Nico Hulkenberg (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

7ª línea

Esteban Ocon (Haas)

Liam Lawson (Racing Bulls)

8ª línea

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

9ª línea

Carlos Sainz Jr. (Williams)

Alexander Albon (Williams)

10ª línea

Fernando Alonso (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)

11ª línea

Lance Stroll (Aston Martin)

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)

It's Kimi Antonelli who will lead the field away! 👏



Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix ⬇️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Cronograma, ganadores y posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.