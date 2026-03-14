Parrilla de salida de la F1 en el GP de China 2026

Este domingo se corre la segunda carrera del año, con Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes) desde la pole position y Franco Colapinto desde el 12° lugar
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En el Gran Premio (GP) de China de la Fórmula 1 (F1) 2026, que se llevará a cabo este domingo a las 4 de la mañana (horario argentino) en el Circuito Internacional de Shanghái, Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes) largará en el primer lugar de la parrilla de salida. El italiano se convirtió en el piloto más joven de la historia de la F1 en lograr una pole position y arrancará la carrera delante de su compañero de escudería, el británico George Russell, y de los dos pilotos de Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
En la clasificación, como en cada salida a la pista desde que comenzó el año, los Mercedes volvieron a demostrar que tienen el mejor auto. Antonelli terminó en el primer lugar tras sacarle 0.222s a Russell, ganador del GP de Australia y de la carrera sprint de este fin de semana en China. Franco Colapinto, por su parte, quedó a 5 milésimas de pasar a la tercera instancia de la qualy (Q3) y largará 12°, mientras que Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, saldrá desde el séptimo puesto.
Se sabía -o se estimaba- desde un principio que los motores Mercedes serían los de mejor rendimiento en este año repleto de cambios reglamentarios. Incluso a comienzos de temporada circuló un rumor de una posible “trampa oculta” de la escudería alemana en el armado de sus unidades de potencia. Sin embargo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no dio lugar a suposiciones y lo desestimó.
Lo llamativo es que McLaren, Williams y Alpine también tienen un motor provisto por la marca alemana, pero el rendimiento de esos monoplazas dista mucho del de los AMG F1 W17 de Russell y Antonelli. “Es difícil, especialmente cuando no tenés a la gente de Mercedes, que es la que está haciendo el motor en tu equipo. Es un poquito más complicado encontrar la información que querés”, afirmó Colapinto en la primera fecha.
Parrilla de salida del GP de Australia 2026
1ª línea
- Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
2ª línea
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
3ª línea
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
4ª línea
- Pierre Gasly (Alpine)
- Max Verstappen (Red Bull)
5ª línea
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
6ª línea
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
7ª línea
- Esteban Ocon (Haas)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
8ª línea
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
9ª línea
- Carlos Sainz Jr. (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
10ª línea
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª línea
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)
It's Kimi Antonelli who will lead the field away! 👏— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix ⬇️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn
Cronograma, ganadores y posiciones de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái).
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka).
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 - Cancelado por la Guerra en Medoi Oriente.
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 - Cancelado por la Guerra en Medoi Oriente.
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
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