Próxima carrera de la F1: cuándo es y todas las fechas que le quedan al campeonato

El anhelo de dominar íntegramente la temporada 2025 de la Fórmula 1 vs. el deseo de lograr el pentacampeonato. McLaren, ganador del trofeo de constructores con Lando Norris y Oscar Piastri, vs. Max Verstappen (Red Bull). En menos de un mes y en fines de semana consecutivos, se definirá el Gran Circo con los tres últimos GP: Las Vegas en Estados Unidos, Qatar en Lusail con carrera sprint y Abu Dhabi en Yas Marina.

El británico se impuso en las últimas dos finales y, también, en la sprint en San Pablo, y lidera la tabla de posiciones con 390 puntos, 24 más que su compañero Piastri. El tetracampeón vigente marcha tercero con 341 unidades y no se baja de la pelea, aunque quedó algo relegado y no tiene margen de error. De hecho, puede quedar afuera de la contienda en la próxima fecha, la número 22.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, es uno de los dos pilotos que no sumó en el año -el otro es su compañero Jack Doohan, a quien reemplazó desde el GP de Emilia-Romagna en Imola-. Lo positivo para el argentino es que recientemente se anunció su continuidad en la escudería francesa para 2026 y será uno de los pilotos titulares.

El torneo de constructores ya se definió tras el GP de Singapur con el título de McLaren. Después del GP de Brasil, el equipo británico domina la tabla de posiciones con 756 puntos y su escolta es, otra vez, Mercedes con 398. Tercero está Red Bull con 366 mientras que Ferrari cayó al cuarto escalón con 362.

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular para la temporada 2026 Rudy Carezzevoli - Getty Images South America

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin: Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en Ciudad de México - Lando Norris (McLaren).

GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).

22 de noviembre - GP de Las Vegas.

30 de noviembre - GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre - GP de Abu Dhabi en Yas Marina.