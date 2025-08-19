Renault lanzó una línea de fotos e ilustraciones para hacer merchandising “trucho” de Colapinto

La empresa Renault Argentina lanzó una curiosa propuesta para los fanáticos de Franco Colapinto: la posibilidad de descargar de forma libre y gratuita una línea de fotos, ilustraciones, logos y stickers oficiales para crear merchandising del piloto argentino. “The Originals Fake Collection” es una plataforma que ya está disponible y que invita a aplicar los diseños en remeras, gorras, banderas y “lo que se les ocurra”.

En un comunicado publicado por la compañía propietaria de la escudería de Formula 1 Alpine explicaron que la idea nació a partir de un popular video de Colapinto. En el mismo, el pilarense -que en ese momento estaba en Williams- bromeó acerca de los elevados valores que tienen los productos oficiales de la F1.

“Lo único que espero es que no se fundan comprando estas boludeces, porque después me hacen calentar. Williams le pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo“, dijo en su momento, entre risas, y añadió: “Los argentinos se vuelven locos y les hacen un auto-stock y después estamos comiendo arroz por dos meses. Que compren las cosas truchas, esas que son más baratas, si es lo mismo. Me van a matar b..., porque yo estoy promocionando lo trucho”.

El lanzamiento de Renault

“Lo que empezó como una broma, se convirtió en un movimiento. Y, ahora, en una plataforma", dijeron desde Renault. De esta forma, en la plataforma “The Originals Fake Collection” se puede encontrar una galería visual con decenas de imágenes del piloto embajador de Renault esprit Alpine junto a un paso a paso para diseñar el merchandising e ideas y referencias.

En el comunicado oficial, Agustín Kovarsky -director de Marketing de Renault Argentina- añadió: “Es mucho más que una plataforma digital: es una forma de devolverle algo a una comunidad que nunca deja de sorprendernos. Brindar contenido oficial para que los fans lo transformen en identidad propia es nuestra manera de agradecer esa creatividad y pasión inagotables que hacen única la relación entre Franco y su gente“.

El comunicado también incluyó las palabras de Colapinto tras el lanzamiento de la plataforma en honor a su entrevista. “Todo empezó como una broma sobre unas remeras no oficiales, y hoy terminó siendo algo mucho más grande. Me encanta cómo Renault tomó la idea y la hizo crecer hasta convertirla en algo que hoy muchos pueden disfrutar“, dijo y expresó: ”Además, se siente totalmente argentino: muy creativo, muy apasionado y sin miedo a romper las reglas.”

La nueva plataforma para descargar contenido gratuito de Colapinto. Renault

“Una idea tan simple como disruptiva”, añadió Fabio Mazía, CCO de Publicis Argentina. Por su parte, Pedro Botello, ECD de la misma agencia, coincidió: “Queríamos hacer algo que respire el estilo descontracturado y divertido que tiene Franco cuando da respuestas como la que disparó esta idea”.

Además de la plataforma, la empresa también lanzó una colección especial de productos originales con la misma estética de la campaña, que se encuentran disponibles en la tienda oficial de repuestos y accesorios. Entre las opciones que se pueden conseguir se encuentran gorras, llaveros, camperas, remeras, chalecos y hasta bolsas de tela.